Malovali jí velkou budoucnost. Annamária Horváthová (15) z romské osady v Moldavě nad Bodvou se nedávno stala dorosteneckou šampionkou Slovenska v běhu na 1500 metrů, ale její atletická kariéra může brzy skončit. Na vině je láska!

Děvče, kterému všichni říkají Anna, navštěvuje osmou třídu v místní základní škole. Vyučuje se zde v maďarském jazyce, přece jen jde o příhraniční oblast.

V pondělí, když za ní reportér serveru pluska.sk zavítal, zrovna zaspala a do školy přišla pozdě. „Stává se to výjimečně. Zřejmě na ni dolehla únava ze závodů. Anna je houževnatá a ráda chodí do školy. Dokonce jsem ji musela posílat domů, když přišla nemocná. Její oblíbené předměty jsou matematika a tělocvik,“ prozradila její třídní učitelka Marcela Štarková, která je hrdá na nadanou sportovkyni.

Samotná Anna pak příliš upovídaná není. Na otázku, zda se chce běhu věnovat i v budoucnu, jen neurčitě pohodí rameny. Plány do budoucna příliš neřeší, i když jednu představu v hlavě nosí. „Chtěla bych se vyučit cukrářkou. Bavilo by mě to,“ svěří svou zálibu a možná budoucí povolání. Dál už se ale vybavovat nechce.

Trochu jasnější představu člověk získá, když navštíví osadu v Budulovské ulici. Tady mladý talent bydlí. V osadě se rozléhá veselý zpěv a hudba. „Hledáte balerínku?“ Má hned jasno jedna z místních, která je obklopena houfem dětí. „Ona už bydlí s přítelem v jiné části osady. Napište, že Sebastian, který má jen sedmnáct, vyhodil družku s dvěma malými dětmi a vzal k sobě Annamáriu,“ vypálí okamžitě pikantnost na místní celebritu.

Tuto verzi ovšem rázně popírá její matka Izabela. „Bydlí s námi. Já chci, aby sportovala, aby měla lepší život. Udělám všechno pro to, aby to tak bylo i za rok,“ přesvědčuje maminka malé šampionky. Kromě Anny má dalších šest dětí a v osmatřiceti letech už je babičkou dvouletého vnuka.