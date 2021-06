Pekhart naskočil a mohl vyrovnat: Chtěl jsem být aktivní. Angličané měli sílu

Jaké to bylo utkání?

„Bylo to těžký zápas. V první půli kontrolovali Angličané hru, my jsme byli trošku zalezlí. Kluci se poučili z utkání, kdy tady český nároďák prohrál 0:5. Proti nim není jednoduché hrát. Dali rychlý gól, my jsme pak také něco měli. Když teď vidíme tabulku naší skupiny, skončili jsme třetí, před zápasem jsme přitom ještě byli první. Uvidíme, jaký tým na nás zbude.“

Vy jste se v závěru dostal do střely ze zajímavé vzdálenosti. Šlo tu situaci řešit lépe?

„Šel jsem tam na posledních deset, dvanáct minut, chtěl jsem být aktivní, napadat, do něčeho se dostat a dotlačit obránce do nějakých ztrát. Ten balon šel spíš doprava na Cufa (Vladimíra Coufala), mě to trefilo někam pod koleno. Pak jsem si to srovnal na pravou, chtěl jsem to vystřelit na přední tyč. Jenže jsem to měl na dlouhou nohu a nepovedlo se.“

První dva zápasy na EURO jste nehrál. Bylo těžké se dostat do tempa?

„Samozřejmě. Nějakou dobu jsem v zápase nebyl, snažil se něco i dotrénovávat během volna. Ale zápas nic nenahradí. Na tréninkovém hřišti můžete dělat, co chcete, ale je to jiný. Snažím se být připravený, když mě trenér bude potřebovat. Jsem rád, že jsem mohl zasáhnout do zápasu. Je to můj druhý velký turnaj (Pekhart byl i na EURO 2012 v Polsku), pro mě to bylo speciální, není moc hráčů, co tohle dokázali.“

Byla znát velká kvalita a síla Anglie?

„Posledních dvacet minut se do ničeho nehonili, spíš se snažili držet míč. K balonu jsme se tím pádem moc nedostali, v soubojích jsem ale poznal, jakou mají sílu. Některé zákroky tam byly na hraně, ale rozhodčí to pískají dobře, že to nechávají hrát, líbí se mi, jak to na turnaji posuzují. Od nás tam byly podobné zákroky.“

