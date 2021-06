as

Trápí se, vyklízí pozice na výsluní. Tenisová hvězda Karolína Plíšková (29) se přesto nevzdává svých snů. Jedním z nich je i blýsknout se na olympiádě v Tokiu, kam prý rozhodně pojede.

Čtyři z posledních pěti zápasů prohrála. „Já skousnu každou porážku, mě už nic nepřekvapí,“ ušklíbla se. Nahuštěný program ji okradl o tradiční přípravný blok mezi Paříží a Wimbledonem. „Takže jsem do toho šla trošičku z voleje,“ omlouvala své poslední výbuchy.

Před pondělním startem slovutného Wimbledonu je její rozpoložení prachbídné. Na trávě rupla v 1. kole v Berlíně i Eastbourne, kde přitom dvakrát triumfovala. „Jenže vždycky, když jsem tam něco uhrála, tak to pak bylo na prd s tím Wimblasem,“ upozornila. Rychlá prohra může paradoxně pomoci, dostala extra čas na přípravu. „Uvidíme. Taky se už stalo, že jsem někam jela bez formy a povedlo se mi to,“ doufala.

Plíšková patří mezi hráčky, jejichž pohodu výrazně ovlivnila pandemie. „Teď v té koroně je to nahoru dolů, výsledky jsou extrémně překvapivé. Spousta holek byla loni na vlně a tím, jak se všechno zastavilo, zastavily se taky. Třeba já,“ rozesmála se.

Neztrácí náladu, nepanikaří, nedělá ukvapená rozhodnutí. Ani náznakem neuvažuje, že by podobně jako posledně v Riu odkopla olympiádu. „Počítám s ní!“ řekla jasně. Do Japonska se těší, vedle dvouhry tam bude hrát i čtyřhru s Vondroušovou . „Už mám letenku, takže do Tokia prostě letím, i kdyby olympiádu nakonec zrušili,“ smála se.