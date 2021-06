Čtvrtfinále EURO: ještě těžší prověrka! Dánové pálí, Češi změny nechají

Nizozemsko už je z cesty i se svou slavnou a nebezpečnou ofenzivou, na řadě je ale mnohem těžší prověrka. Ano, vážně, Dánové mají totiž na EURO ještě lepší útočné statistiky. Nejvíc gólů, nejvíc střel na bránu, nejvíc získaných rohů a hráči, kteří nejčastěji vyhledávají obcházení soupeře. Ale šlo to v osmifinále, může to jít i ve čtvrtfinále v boji o nejlepší evropskou čtyřku. Žádné strachy!

Čechy měl větrat Memphis Depay, budoucí posila Barcelony. Taky objev šampionátu Denzel Dumfries. A Georginio Wijnaldum, opora Liverpoolu, která odchází do PSG. Nic z toho. Výběr Jaroslava Šilhavého má zakořeněné postupy, které fungovaly na velkého favorita, a téměř jistě je použije i ve čtvrtfinále na dalšího, na Dánsko.

Ten seznam vypadá asi takhle:

Vladimír Coufal je spolehlivý bek a zároveň na sebe bere téměř veškerou přechodovou fázi. Proti Nizozemsku zase: 56 procent českých útoků šlo přes pravou stranu a přes něj. Zbylých 44 procent vedli Češi středem.

Osvědčila se změna ve středu hřiště, byť ani předchozí obsazení týmovým ambicím rozhodně neškodilo. Jen se z mnohem bezpečnějšího obranného postavení přesunulo soustředění mužstva víc na míč a na jeho držení, což se dařilo zejména dvojici Petr Ševčík a Antonín Barák. A s Nizozemci hráli Češi v pozičním boji téměř padesát na padesát. Konkrétně 52 ku 48 procentům v mírný prospěch soupeře.

A Tomáš Holeš, to je zničehonic kapitola sama o sobě. Možná ne hráč, který vábí davy, ale na turnaji už vyškrtl Chorvata Luku Modriče a naposledy Nizozemce Georginia Wijnalduma, světové hvězdy. Wijnaldum se dokonce v utkání dostal pouze na deset přesných přihrávek, to je mimořádně slabé číslo, nejslabší ve vyřazovací fázi za poslední čtyřicet let v nizozemské historii.

„Já ho vůbec neviděl, ani jednou. To byl náš kapitán…“ ušklíbl se znechuceně ve studiu NPO 1 bývalý reprezentant Wesley Sneijder.

„Možná nejsme takoví fotbalisti jako oni, ale v dnešním fotbale už to není pouze o kvalitě, je potřeba hlavně nasazení a týmový duch, který jsme ukázali. To bylo klíčové,“ vzpomenul české kouzelné pomůcky útočník Patrik Schick, další z důležitých faktorů Šilhavého týmu.

Čtyři z pěti gólů mužstva na turnaji dal právě Schick. Je druhý mezi střelci na EURO. A možná se brzy stane vůbec nejlepším českým kanonýrem na velkých turnajích. Zatím vede Milan Baroš se svými pěti zářezy, které všechny stihl během bronzového šampionátu v roce 2004.

Plus brankář Tomáš Vaclík. Brilantní zákroky měl už proti Skotsku, v osmifinále za stavu 0:0 vychytal samostatný nájezd Donyella Malena.

Těžko na Dány půjde tým s jinými kvéry, když tyhle celkem fungují. Proto se taky dá čekat, že všechny tři změny v sestavě, které Šilhavý pro osmifinále udělal, ponechá. Takže Pavel Kadeřábek na levé straně obrany, Petr Ševčík na levém křídle a Antonín Barák pod hrotem.

Holeš po osmifinále: Nejlepší zápas v životě. Šilhavý před ním smeknul

19 ran na zápas

Teď půjde o to vyvážit euforii z velkého výsledku a postupu mezi nejlepších osm s obezřetností, která k současnému mužstvu patří a pomáhá mu s koncentrací proti nebezpečným soupeřům.

Kasper Dolberg a spol. jsou totiž na EURO lepší a lepší. Nejdřív hráli „jenom“ dobře, teď už mají i výsledky, a rovnou dokonce rozdávají dardy. Rusku čtyři góly, Walesu taky čtyři. Předtím málem hnuli se sebejistou Belgií.

Průměrně dávají více než dva góly na zápas, s Itálií nejvíc na turnaji. Mají nejvíc střel na bránu ze všech, třicet, a druhý nejvyšší počet celkových pokusů – 77. To je zásyp zhruba devatenácti ran na jeden zápas.

A jejich hráči se taky nejčastěji pouští do obcházení soupeře. Typicky to platí pro levého halvbeka z Bergama Joakima Maehleho, útočníka Barcelony Martina Braithwaitea a dvacetiletou naději ze Sampdorie Mikkela Damsgaarda.

Česko má necelý týden se na tuhle smršť připravit. Rozhodně není bez šance.

Vydupe si postup mezi nejlepší čtyřku Evropy?