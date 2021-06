Faktor xG: gól byl skoro jistota, Češi tvořili. Vymazaný Wijnaldum

Čeští fotbalisté vybojovali výhrou nad Nizozemskem (2:0) postup do čtvrtfinále EURO. Pomohl jim k tomu nejen kvalitní týmový výkon, ale i vyloučení obránce Matthijse de Ligta. Ukazuje to mimo jiné i metrika xG, neboli očekávané góly. Co také hrálo roli?