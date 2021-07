Plíšková porazila Martincovou a je v osmifinále. Postupily i deblistky

Barbora Krejčíková děkuje fanouškům po postupu do třetího kola Wimbledonu • ČTK / AP / Alastair Grant

Je to tam! Barbora Krejčíková se raduje z postupu do třetího kola Wimbledonu... • ČTK / AP / Alastair Grant

Karolína Plíšková zvládla ve Wimbledonu český souboj 3. kola s Terezou Martincovou a postoupila do osmifinále. Osmá nasazená hráčka vyhrála oba sety se shodným skóre 6:3. ONLINE přenos z dnešního programu třetího grandslamu sezony sledujte na iSport.cz, stejně jako postřehy tenisového experta deníku Sport Jana Jarocha.

Postupem do čtvrtého kola vyrovnala Plíšková své wimbledonské maximum. Stejně daleko došla v letech 2018 a 2019, loni se turnaj kvůli koronaviru nekonal.

Příští soupeřkou bývalé světové jedničky Plíškové bude Ruska Ljudmila Samsonovová, která dostala do soutěže divokou kartu a ve 3. kole vyřadila Sloane Stephensovou z USA. „Vůbec nic o ní nevím. Sascha (kouč Plíškové Bajin) se šel podívat na závěr jejího zápasu. Mám zbraně, abych vyhrála,“ řekla Plíšková. Dvaadvacetiletá Samsonovová před cestou do Wimbledonu získala po postupu z kvalifikace titul v Berlíně a na trávě má už deset vyhraných zápasů v řadě.

V utkání s Martincovou se Plíšková přetlačovala ve výměnách odzadu a měla čtyři brejkboly hned v první hře a sama pak odvrátila tři. „Bylo tam pár vyrovnaných her, jen první dvě trvaly skoro dvacet minut, ale hrála jsem dobře v důležitých okamžicích,“ řekla Plíšková.

Podání ale vzala soupeřce až na 2:1, poté ještě jednou a vedla 5:2. Při svém podání nevyužila první setbol, o servis přišla, ale sadu ukončila dalším brejkem. „Když bylo potřeba, tak jsem předvedla, co jsem chtěla. Zatím tady hraju solidně,“ pochvalovala si Plíšková.

Ve druhém setu odvrátila Plíšková v páté hře čtyři brejkboly, celkem uspěla sedmkrát z osmi případů a rozhodující náskok získala na 4:2. Utkání ukončila po hodině a sedmatřiceti minutách přímým bodem z podání. V osmifinále na grandslamu je poprvé od US Open v roce 2019.

„Byl to docela těžký zápas, na kurtu jsme strávily víc času, než bych čekala. Výsledek neodpovídá tomu, jak zápas vypadal. Ona hrála opravdu dobře, neměla co ztratit. Myslím, že se mi dařilo v důležitých chvílích. Zahrála jsem při nich opravdu skvělé míče,“ řekla Plíšková.

Na grandslamech si Plíšková vylepšila bilanci s krajankami na sedm výher a dvě porážky. Nestačila na nich jen na Karolínu Muchovou (Wimbledon 2019 a Australian Open 2021).

„Výsledek, si myslím, je, nechci říkat přísný, ale tahaly jsme se a na trávě jsme hrály poměrně dlouho. Bylo hodně shod a výhod, ale Kája hraje výborně, má svoje kvality. Průšvih to nebyl,“ řekla Martincová, která bojovala limitovaná problémem s levým stehenním svalem, a to zejména při podání. „Pokaždý jsem cítila, jak mi v tom píchá. Nechci, aby to vyznělo, že se vymlouvám, ale nemohla jsem se opřít o servis, byla jsem poloviční a s tím proti takové hráčce těžko vyhraju.“

Martincová si vytvořila nové grandslamové maximum. „Asi mi ještě nedochází, že jsem tady hrála třetí kolo. Vezmu si pozitiva a chci makat dál,“ řekla tenistka, která se z 87. místa dvouhry v žebříčku posune asi o deset míst a formu ukáže za deset dnů na turnaji WTA v Praze.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 35 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Rubljov (5-Rus.) - Fognini (26-It.) 6:3, 5:7, 6:4, 6:2, Chačanov (25-Rus.) - Tiafoe (USA) 6:3, 6:4, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Mchugh, Gray (Brit.) - Jebavý, Veselý (ČR) 7:6 (7:1), 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Karolína Plíšková (8-ČR) - Martincová (ČR) 6:3, 6:3, Šwiateková (7-Pol.) - Beguová (Rum.) 6:1, 6:0, Sabalenková (2-Běl.) - Osoriová (Kol.) 6:0, 6:3, Rybakinová (18-Kaz.) - Rogersová (USA) 6:1, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Cornetová, Ferrová (Fr.) bez boje, Bouzková, Hradecká (16-ČR) - Voráčová, Katová (ČR/Jap.) 7:6 (7:4), 6:2.