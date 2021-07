Reprezentant Pešek si vzal krásnou Anetu: Klaplo to na druhý pokus!

Na rok 2021 fotbalový reprezentant Jakub Pešek (28) nezapomene. Daří se mu všechno, do čeho kopne. Skvělými výkony v dresu Liberce si řekl o nominaci na Euro i lukrativní angažmá ve Spartě, životního přestupu se ale dočkal až ve středu. Ano mu řekla jeho čarokráska Aneta.

Mechový palouček, rustikální stodola, romantický zahradní altán… takové byly kulisy nezapomenutelného dne novomanželů. Kvůli čínské chřipce se jim veselka vyvedla až na druhý pokus. A i tentokrát to byly nervy. Stačilo minulou sobotu sestřelit Dány a Jakub by místo hodování usiloval se spoluhráči o postup do finále Eura.

„Jiný termín tam nebyl, ta covidová situace nám příliš nenahrává. Ale pokud dojdeme takhle daleko, tak je jasné, že svatbu budu muset zase přeložit na jiný termín,“ smál se Pešek před měsícem v rozhovoru pro Radiožurnál. Češi ve čtvrtfinále prohráli 1:2 a bylo po maléru!

Svatba to byla náramná. Šťastný ženich a překrásná nevěsta si slíbili věrnost v kouzelném panství rodu Hartigů, který pojme až 150 hostů, kteří si pochutnávali na zdejší vyhlášené domácí kuchyni. Na sametovém pažitu si pan a pan Peškovi střihli první taneček. „Protože ty a já jsme jedno jen ze dvou částí, protože ty a já jsme dvě křídla nad propastí,“ hrál jim u toho hit kapely Kryštof.

To už bylo na nějaké mistrovství Evropy definitivně zapomenuto.