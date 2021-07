Mají šanci ukončit 55 let dlouhé čekání na trofej, jenže Angličanům stojí v cestě soupeř, kterého ještě nikdy na velkém turnaji neporazili. Italy navíc v zítřejším finále Eura (21:00, ČT sport) požene vzpomínka na českou legendu.

Dva nejlepší týmy letošního šampionátu na sebe na mistrovství světa a Evropy narazily čtyřikrát: ve třech případech se z vítězství radovala Itálie po 90 minutách, v tom čtvrtém rozhodly penalty. A taky Antonín Panenka. Po bezbrankové remíze ve čtvrtfinále Eura 2012 Anglie v rozstřelu (jako téměř vždy) selhala, Italům k postupu pomohl také penaltový dloubák Andrey Pirla.

„Ještě když jsem se rozbíhal, nevěděl jsem, co udělám. Byla to čistá improvizace, žádné předvádění, to nikdy nebyl můj styl,“ hájil se Pirlo po kopu, který podle svého »vynálezce« nese jméno Panenka.

Angličané mají zítra šanci na revanš. Navzdory tomu, že Italové neprohráli 33 zápasů po sobě, jsou ostrované mírným favoritem. Čistší hlava bere vše „Je to největší zápas našich životů. Pro náš tým i celou zemi je to obrovská šance, dáme do toho všechno,“ slibuje záložník Jordan Henderson.

Anglii požene 60 tisíc fanoušků ve Wembley, ale Italové se nevzdávají. „Pod tlakem bude hlavně Anglie, která ještě nikdy nevyhrála Euro. Myslím, že tým s čistší hlavou může mít ve finále velkou výhodu,“ řekl záložník Marco Verratti.