Čtvrtfinále Euro Česko - Dánsko! Postoupit může jen jeden... Máme lepší pohádky!

Zatímco dánský »princ« Christian Eriksen svedl úspěšný boj o život a jeho spoluhráči se po dvou prohrách zachránili v turnaji, i Češi žijí na Euru svou pohádku. Ve čtvrtfi nále (dnes 18:00, ČT sport) jde o to, která bude mít další díl.

Svět hltal dechberoucí záběry emotivního dramatu s dobrým koncem kolem kolapsu záložníka Eriksena (29), proto nepochybně víc vnímá dánský příběh. Navíc jeho spoluhráči dokázali jako první postoupit ze skupiny poté, co úvodní dva zápasy ztratili. I vy umíte! Čechy zase proslavil báječný padesátimetrový gól Schicka i budapešťská pohádka o zkrocení sebevědomého oranžového draka.

Můžou se tak se čtvrtfinálovým sokem směle měřit! „Dánsko, ač to nezní jako Nizozemsko nebo třeba Itálie, je velmi kvalitní soupeř,“ upozornil Vladimír Darida, uzdravený kapitán, který se dnes může vrátit do boje. „Musíme se jim vyrovnat v nasazení, v přístupu. Hrají týmově, podobně jako my. Jedna chybička může rozhodnout a převalí se vývoj na jednu stranu,“ věští trenér Jaroslav Šilhavý.

Jeho tým má právě teď šanci vzít do ruky pero a dopsat scénář se šťastnějším koncem pro Čechy. Však Dánové mají sice Hanse Christiana Andersena, my zase Karla Jaromíra Erbena či Boženu Němcovou. Možná je nezná celý svět, ale to neznamená, že jsou horší!

„Cítím závazek. Vnímám, že je na nás upřena velká pozornost. Jen mě mrzí, že u toho bude minimum českých fanoušků. Budapešť byla v tomto výjimečným zážitkem,“ poznamenal Šilhavý. Mluvil paradoxně z asijského města za devatero řekami a devatero horami, kam se v době covidové málokdo měl šanci dostat. O to víc »čtenářů« bude příběh z Baku napjatě sledovat dnes večer u televizorů.