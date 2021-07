Italský kapitán bavil, úsměvy a objetí místo nervů. Takhle rozhodil Španěly

Buď má nervy ze železa, nebo se dočista zbláznil. To si museli říkat fotbaloví fanoušci, když sledovali Giorgia Chielliniho při losu penaltového rozstřelu semifinále se Španělskem. Italský kapitán vedle soustředěného Jordiho Alby nešetřil smíchem a gesty, když los vyhrál, soupeře pevně objal. Byla to psychologická hra? Koneckonců to byli právě Italové, kdo roszstřel vyhráli a postupují do finále.