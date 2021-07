Slzy z londýnské trávy vystřídaly úsměvy na české antuce. Finalistka Wimbledonu Karolína Plíšková (29) se vrátila z Londýna do své pražské čupr náladě.

Ukázala dětem malý talíř z nejslavnějšího turnaje světa, dostala dort a obří pugét. Bylo osmačtyřicet hodin poté, co statečně, ale nakonec marně v All England Clubu vzdorovala světové jedničce Ashleigh Bartyové (25).

„Zklamání tam ještě je, ale už je to lepší. S odstupem hodnotím Wimbledon pozitivně a samozřejmě, že pořád věřím, že Grand Slam vyhraju,“ povídala Karolína. To zklamání musela nějak zažehnat, takže se ve městě nad Temží vydala na své oblíbené nákupy, ale tentokrát je dost ošidila. Byť na Instagram dala fotku v šatičkách jako pro princeznu.

„Po finále jsme byli na večeři a já jsem vypila víc alkoholu, než jsem chtěla. V neděli mi bylo špatně, takže jsme se s trenérkou Olgou Savčukovou, která žije v Londýně, dostaly do obchodů až odpoledne. Na dvě hodiny, protože v šest zavírali,“ začala své úsměvné vysvětlení tuze příjemná Karolína.

Aspoň kabelku

„Co jsem si koupila? Protože ujíždím na kabelkách, tak kabelku. A ty růžové šaty? Ty jsem si vyzkoušela, nekoupila, ale objednám si je,“ smála se Kája. Možná si je vezme už na olympiádu jako doplněk oficiálního ošacení české reprezentace, jež ještě nafasuje. „Do Tokia se těším, i když to bude bohužel bez diváků. Může to být moje první i poslední olympiáda. Ve čtvrtek letíme do Španělska, kde budu čtyři dny trénovat, a v pondělí poletíme do Tokia,“ představila své nejbližší dny Karolína Plíšková .