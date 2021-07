Plíšková vs. Bartyová: novicky touží po titulu. Oblíbená Ash tenisem trpěla

Podruhé v životě nastoupí Ashleigh Bartyová do grandslamového finále. Podruhé bude její soupeřka z Česka. Na jaře 2019 udělila Australanka lekci Markétě Vondroušové v titulovém boji na Roland Garros, nyní proti sobě má mnohem protřelejší protivnici. Karolína Plíšková se vrací do grandslamového finále po pěti letech. V roce 2016 ve Flushing Meadows vedla nad Angelique Kerberovou 3:1 v rozhodujícím setu, než ji německá zeď umořila.

Jenže beton US Open není wimbledonská tráva a Plíškové už není 24 let. V New Yorku šla finále zkusit, teď půjde vyhrát. „Budu chtít zvítězit za každou cenu. Hlavně to musím zvládnout psychicky, protože o svůj tenis strach nemám,“ hlásala česká tenistka, jež během turnaje vykazuje lepší formu než světová jednička.

Ta sice z pavouka odstranila už dvě české hráčky Kateřinu Siniakovou s Barborou Krejčíkovou, ale zcela přesvědčivě její tenis nepůsobí. Zranění kyčle, které si zhoršila před pár týdny v Paříži a skrečovala, ovlivnilo její přípravu na Wimbledon.

„Vážně si myslím, že to Plíšková zvládne, protože je ve vrcholné formě. Za takových okolností by ji Australanka vůbec neměla porazit, to by jí musela Plíšková pomoct. Jestli obě podají svůj vrcholný výkon, je Plíšková momentálně lepší hráčkou,“ soudí expert Jan Kukal.

Jenže šikovnost podsadité Bartyové je třeba respektovat. Byla geniálním tenisovým dítětem. Vyhrávala tolik trofejí, že je už rodiče neměli kam dávat. Tak je recyklovali a vraceli do klubu, aby bylo pro druhé. V osmnácti ji ale přestal bílý sport bavit a vrhla se na kriket.

Svůj všesportovní talent ukazovala i s pálkou, rok a půl nastupovala v nejvyšší australské lize za Brisbane Heat. Když loni udeřila pandemie, vyhrála zase golfový turnaj pořádaný klubem v jejím domovském Brisbane. Také má dobrého učitele, jejím přítelem je Garry Kissick, bývalý profesionální golfista.

Když hrála Bartyová kriket, byla prý šťastnější než na tenisových dvorcích. Líbil se jí týmový sport, nemusela cestovat ze zeleného kontinentu.

„U Bartyové to byl během kariéry spíš boj s psychikou. Pamatuji se, že když jí bylo osmnáct a na rok a půl s tenisem skončila, bavila jsem se o ní s Jarkou Gajdošovou, Slovenkou, co hrála za Austrálii. Vyprávěla mi o ní, že měla těžké deprese, fakt to bylo hodně špatný. Prý se s tím i léčila, brala prášky. Psychicky nedávala to, že je pořád z domova. Tenkrát jsem si říkala, že už se asi nevrátí,“ líčila před časem bývalá tenistka Klára Koukalová.

Volání kurtů bylo ale nakonec silnější, Bartyová dospěla a rozkvetla ve skutečnou hvězdu. Světovou jedničkou je s malou pauzou už od června 2019. A nezastírá, že jejím největším cílem kariéry je vyhrát Wimbledon. Přesně před deseti lety to zvládla poprvé, když jako patnáctiletá vládla v All England Clubu mezi juniorkami.

Oblíbená Ash chce titul

Letos útočí na seniorskou trofej a pěkně se k tomu ustrojila. Sponzorská firma Fila, jež obléká i Plíškovou, jí připravila sváteční oděv. Sukně s vlnitým lemem odkazuje k Evonne Goolagongové, tenistce pocházející z rodiny původních obyvatel Austrálie, která v All England Clubu triumfovala před rovnými padesáti lety.

„Slovy nedokážu popsat, jaký vliv měla Evonne na australský tenis a mě osobně. Je skutečnou ikonou našeho sportu,“ tvrdí Bartyová. Vždy je fér, zatleská soupeřce, o druhých se vyjadřuje s úctou a respektem. Hráčky jí říkají zkráceně Ash, je jednou z nejoblíbenějších tenistek na okruhu.

I její kouč Craig Tyzzer působí jako hodný strýc, a ne jako tenisový egomaniak. Společně opustili Austrálii začátkem března, od té doby se nepodívali domů. „Je to nejdéle, co byla Ash kdy pryč,“ vypráví Tyzzer a zdůrazňuje, že oběti za to stojí. Vyhrát Wimbledon, to je pro Bartyovou ultimátní cíl kariéry.

Jakýkoliv grandslamový titul je však stejnou metou pro Plíškovou. A její kouč Sascha Bajin se stará především o to, aby dnes zvládla tíhu okamžiku. „V sázce je mnoho, lidé mají v takové situaci tendenci znervóznět a ztuhnout. Nechci, aby se Karolína bála chyb, ale aby byla agresivní, šla si pro vítězství,“ zdůrazňuje. „Zvládnout nervy bude nejdůležitější úkol. Dobře, že ani Ash ještě nikdy nehrála finále Wimbledonu a může také znervóznět.“

Skutečně, finále se vymyká zvyklostem. Poprvé od roku 1977 se utkají dvě novicky v boji o wimbledonský talíř. Která dojde až do nebe?