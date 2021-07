Čtvrtfinále Wimbledonu? Trochu povinnost. Chci ještě dál, líčí Muchová

Dva Wimbledony, dvě čtvrtfinále. Co vám na turnaji tak sedí?

„V podstatě všechno. Především se hraje na trávě, což mě baví. Líbí se mi klub, lidé v něm. Je tu fakt hezky. Jsem ráda, že jsem zase ve čtvrtfinále a tentokrát zkusím jít ještě dál.“

Po 3. kole s Pavljučenkovovou jste ze svého tenisu příliš nadšená nebyla. Máte po triumfu nad Badosaovou lepší pocit?

„Ano, můj pocit ze hry byl určitě lepší. Cítila jsem, že můžu víc hrát. Když jsem do kurtu potřebovala balon dostat, hrát delší výměnu a donutit ji k chybě, tak jsem toho byla schopná. Je tam víc pozitiv, i pohyb se zlepšil.“

V roce 2019 jste zapsala ve Wimbledonu čtvrtfinále, váš průlomový úspěch. Chutná letos účast mezi elitní osmičkou jinak?

„Od té doby jsem se do druhého týdne grandslamu už párkrát dostala, zvykla jsem si, jak to chodí. Taky jsem zesílila a posunula svoji hru. Dva roky zpátky jsem byla hlavou v oblacích, strašně ráda, že jsem udělala čtvrtfinále. Teď je to trošku jiné. Možná je to zvláštní říct, ale beru to jako svoji povinnost. Dneska jsem byla rankingově lepší než soupeřka, takže jsem se chtěla dostat do čtvrtfinále.“

V ročníku 2019 jste šla do čtvrtfinále hned druhý den hodně vysílená po bitvě s Karolínou Plíškovou. Nyní musíte být čerstvější, že?

„V tom je určitě změna, protože tehdy jsme s Kájou hrály přes tři hodiny, skončily jsme pozdě a byla jsem fakt vyčerpaná. Teď jsem to zvládla ve dvou setech, ušetřila jsem hodně energie na zítřejší zápas.“

V cestě vám stojí Angelique Kerberová, šampionka Wimbledonu z roku 2018. Jak na ni?

„Vyhrála tady, na trávě umí, takže mě čeká velký boj. Ještě jsem nepřemýšlela o taktice, ale určitě se podívám na nějaké klipy. Se svým týmem se připravím, abych se s ní mohla utkat. Hrála jsem s ní dvakrát na betonu. Měla jsem dojem, že je všude. Nevzdá žádnou výměnu. A je levačka, což je zvlášť na trávě výhoda.“