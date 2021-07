Nejvýše draftovaný Čech Svozil: Volal mi Voráček a Nash, jsem nadšený

Ještě před rokem byl obránce Stanislav Svozil (18) jasným adeptem na první kolo draftu NHL. Nakonec přišel na řadu až ve třetím jako 69. v pořadí, kdy po něm sáhl Columbus. Ale pořád byl první z Čechů. Vzápětí se mu rozdrnčel telefon. Neznámé číslo. Vzal to a na drátě Rick Nash, legenda Blue Jackets. Pak další hovor… Ozval se mu Jakub Voráček, nový parťák z klubu. „Pomalu jsem nevěděl, co říkat,“ popsal s úsměvem talent brněnské Komety.

Ihned po návratu z Finska, kde válel v dresu nové reprezentační dvacítky, přišel důležitý milník jeho skvěle vykopnuté kariéry. Zadák Stanislav Svozil prošel draftem NHL, vsadil na něj Columbus. „Jsem strašně rád, že si mě vybrala zrovna tato organizace. Nebylo pro mě podstatné, jestli budu dvacátý, třicátý nebo stý. Bylo mi to trošku fuk. Spousta nedraftovaných hráčů udělala v NHL slušnou kariéru.

Záleží na tom, jak budu hrát,“ prohlásil přerovský odchovanec pro Sport. Potěšilo ho, že se mu záhy ozval krajan Voráček. Do té doby s ním nikdy nepřišel do styku, neznali se. „Popřál mi hodně štěstí a řekl mi, že se na něho můžu kdykoliv s čímkoliv obrátit. Jsem za to vděčný,“ ocenil přístup věhlasného útočníka. Ještě předtím si popovídal s Rickem Nashem. Bývalý kapitán Columbusu je nyní v klubu ředitelem hráčského rozvoje. Poskytl také svůj první rozhovor pro zámoří.

„Něco už anglicky umím. Ale může to být samozřejmě lepší,“ uvědomil si, že musí na jazyku zapracovat. Včera v poledne byl zrovna na návštěvě u babičky. Taky si potřebuje dodělat autoškolu, aby měl klid na hokej. V něm se stal Svozil letos nejúspěšnějším Čechem, což se dlouho dopředu očekávalo. Původně však figuroval v prognózách expertů výš. Minulý ročník jeho potenciál trošku srazil.

Zabrzdilo ho několik nucených pobytů v karanténě, atak COVID-19, menší vytíženost v extralize plus vyřazení Komety už ve čtvrtfinále play off . Prostě divný rok po všech stránkách. Na jeho pozici při výběru se to projevilo. „Nebylo to úplně ono. Z karantény jsem šel rovnou do zápasového tempa. Ale nechci se na to vymlouvat. Draft je ten pravý začátek, pro který každý kluk maká celý svůj juniorský život. Vůbec nejsem smutný, že jsem nebyl vybraný dřív. Právě naopak,“ ujistil.

Češi na draftu NHL (posledních deset let) Rok Počet draftovaných Nejvýše postavený hráč 2021 8 69. Stanislav Svozil 2020 8 48. Jan Myšák 2019 7 87. Lukáš Pařík 2018 11 6. Filip Zadina 2017 9 12. Martin Nečas 2016 4 37. Libor Hájek 2015 11 6. Pavel Zacha 2014 8 13. Jakub Vrána 2013 3 114. Jan Košťálek 2012 6 13. Radek Faksa

Z Columbusu je Svozil nadšený. Třeba i proto, že těsně před výběrem talentů poslali Blue Jackets do Chicaga elitního beka Setha Jonese. „Co jsem se bavil s lidmi kolem, tým má perspektivu. Klub chce dávat šanci mladým. Chtějí zkoušet hráče na všech pozicích,“ zjistil si.

V Ohiu se sice neohřeje jako na Floridě. Ani nezažije hokejové šílenství Montrealu či Toronta. Přesto mu destinace, pojmenovaná po slavném mořeplavci Kryštofu Kolumbovi, vyhovuje. „Počasí je tam podobné jako v Česku,“ nastudoval si. „Jestli je zima nebo teplo, je mi jedno,“ shrnul. Před draftem netušil, kdo po něm sáhne.

Se zástupci Columbusu měl kontakt jen na začátku minulého roku, a pak ještě jednou. Nic intenzivního, žádné přísliby. Svozil se musel nechat překvapit. „Variant mohlo být spousta. Ale taky jich nemuselo být tolik. Z různých pohovorů úplně nepoznáte, kdo o vás má zájem. Nevěděl jsem přesně, kdo by si mě mohl vzít,“ přiznal kreativní obránce nejistotu.

Pro NHL dýchá odmalička. Pravidelně hltá highlighty na YouTube, má přehled. Columbus pro něj není španělská vesnice. „Trénoval tam John Tortorella, hrál Rick Nash. Vím, že klub má výborné fanoušky,“ nastínil své znalosti. A do toho comeback Jakuba Voráčka z Philadelphie. „Ještě nevím, jestli budeme spoluhráči,“ reagoval s úsměvem.

Že by se hned probil na první scénu světového hokeje, to si zatím není jistý. Čeká ho náročná cesta. Ještě ani neví, kde začne. Do dvou týdnů mu dá klub vědět, jaké s ním má plány. Pravděpodobné je, že vyrazí na kemp a zůstane v Americe. „Asi bych to tam zkusil,“ přiznal. „Ale teď vůbec nevím, co bude. Musím si dodělat věci mimo hokej, ať to nemusím řešit během sezony,“ narážel zejména na kurz řidičského oprávnění. Druhou variantou je setrvání v Brně, kde má smlouvu. „Finální slovo budu mít asi já. Ale teď si užívám a nepřemýšlím nad tím,“ uzavřel talent.