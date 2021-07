POLEMIKA redaktorů Sportu: Nakopne Voráčka výměna do Columbusu?

Miroslav Horák: ANO, lepší pozdě, než vůbec

Vydělat si přes miliardu korun sportem není sranda. Něco umět musíte. Něco tomu musíte dát, obětovat a ostatní vytrvale přesvědčovat, že s vámi nešlápli vedle. Zmíněné platí i o Jakubu Voráčkovi. Kdyby patřil mezi hokejový kompars, nikdo by mu neposílal na konto tak vysokou odměnu za práci.

A že nezřídka bývají víceleté kontrakty přestřelené? Pravda, stává se to. I takové názory směrem k Voráčkovi zaznívají. Není prvním ani posledním, kdo to občas poslouchá. To je součást byznysu a cirkusu kolem něj. Tenkrát v létě 2015 se ocitl ve výborné pozici na správném místě, v ideální chvíli. Výtečnou práci odvedl i jeho agent. Padl jackpot.

Podle mnohých komentátorů si svou mzdu nezaslouží, což ho ovšem může pramálo trápit. Klíčový cíl zabezpečit sebe a svou rodinu splnil měrou vrchovatou. Nyní se může soustředit na novou metu.

Odchod z philadelphské Broad Street přichází minutu po dvanácté. Mohl či spíše měl přijít dřív. Přesto nepochybuju, že má v sobě Voráček dostatek ohně, aby ze sebe vyždímal hodnotný produkt. U Flyers dohrával s poloprázdnou nádrží, necítil upřímnou podporu šéfů, býval naštvaný, nalomený. Víkend přinesl tlustou čáru za minulostí. V Columbusu dostane novou injekci. Nikoli proti covidu, nýbrž proti hrozbě pozvolného umírání kariéry. Přichází prachobyčejná, čirá sportovní motivace. Jsem si jistý, že JV93 zdaleka neřekl poslední slovo.

Ondřej Kuchař: NE, bodová exploze? Těžko

Kritika není na místě, přesto je však zřejmé, že výkony Jakuba Voráčka v posledních sezonách NHL stagnují. Zkušený tvůrce hry byl stále schopný získat body, přesněji asistence. Během dekády ve Philadelphii ale postupem času jako by vyčpěl.

V posledním ročníku Voráček nastřílel pouhých devět branek. Přestal se tlačit do zakončení, v průměru na utkání měl pouze 1,9 střely. Že posbíral 34 přihrávek? Fajn, ale od borce s gáží 8,25 milionu dolarů ročně prostě chcete krapet víc. On to přidat nedokázal. Ve statistice plus/minus byl navíc mezi útočníky Flyers druhý nejhorší. Ambiciózní tým k úspěchu nedovedl, byť měl k ruce Clauda Girouxe a další skvělé forvardy.

Voráček se podle svých slov na novou výzvu těší, ve Philadelphii už se necítil tak chtěný jako dřív. Že by ale v Columbusu bodově explodoval? To se čekat nedá. Zvlášť proto, že přichází do týmu, který je v přestavbě. Kladenský rodák nebude jen dílkem, který má zapadnout do vyladěného stroje, jenž cílí na úspěch. K ruce může dostat třeba náladového střelce Patrika Laineho. Jinak? Spíše bída.

Jeho příchod je navíc v ostrém kontrastu s ostatními obchody, které manažer Jarmo Kekäläinen udělal. Nechal odejít Foligna, Jonese či Savarda. Hlavní artikl, který za ně bral? Talentované mládí a draftové picky. Šteluje mašinu do dalších let. Úspěch hned? Těžko.