Z Her v Pekingu má zlato, teď v Japonsku přidal stříbro. A přitom má střelec David Kostelecký velké potíže se zrakem, trpí astigmatismem!

„Mám trošku dioptrie a zároveň cylindry. U střílení se to projevuje tak, že když není úplně moc světla, tak hůř vidím,“ přiznává střelec s tím, že už při malém šeru se mu umělí holubi ztrácejí v pozadí.

Kostelecký proti tomu bojuje dvojím způsobem. Zaprvé si ve Švýcarsku nechal vyrobit speciální čočky. „Jsou na míru. Naskenují vám oko a vyrobí čočky, které když jsem si poprvé nasadil, byl to úplně jiný svět,“ říká.

A zadruhé své oči tvrdě cepuje při tréninku. „Jak člověk stárne, oči slábnou. Přitom se pohybují pomocí svalů, které fungují jako biceps nebo triceps. Takže jsou na to cvičení,“ vysvětluje Kostelecký, který stejnou věc doporučil i Liptákovi. „Jde o trénink reflexů a postřehu, což je u nás dost důležité. Není to nic složitého, ale je to velice účinné!“ pochvaluje si čerstvý olympijský vítěz.