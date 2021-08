Paní Hanko… Medailoví střelci volali Zagorové. Jste fakt borci, řekla jim

Tohle asi Hana Zagorová nečekala. Její píseň Mimořádná linka Praha – Tokio z roku 1983 chytila druhý dech o 38 let později. A to zásluhou dvou medailových střelců z olympiády v japonské metropoli. Zlatý Jiří Lipták a stříbrný David Kostelecký si ji prozpěvovali během oslav závodu, který tak famózně ovládli. A po návratu domů došlo i na rozhovor s populární zpěvačkou. Podívejte se ve videu czechteam.tv.

Po sobotním návratu čekala na Liptáka a Kosteleckého olympijská vítězka ve snowboardingu Eva Samková , se kterou pak vyrazili na Olympijský festival v Brně. V autě vytočila Samková číslo Zagorové , na začátku hovoru si vzal slovo Kostelecký.

„Dobrý den, tady David Kostelecký. Paní Hanko, já se hrozně omlouvám za to, jak jsme zazpívali vaši krásnou písničku,“ komentoval rozjařený přednes, který předvedl s kamarádem Jiřím Liptákem.

Zagorová měla pro střelecké reprezentanty jen slova uznání. „To bylo skvělý, viděla jsem to, samozřejmě vás sleduju. Jste fakt borci, to co jste dokázali, taková krasostřelba, já si málem okousala nehty, i když už šlo jen o to, kdo z vás bude zlatý a kdo stříbrný, ale byli jste ohromný.“

Je docela možné, že devítinásobná slavice může čekat v nejbližší době hovor od dalšího úspěšného olympionika. „Teď jsem si furt pouštěl Hanku Zagorovou. ´Já nemám strach ze šedých vlasů…´ (píseň Já nemám strach – pozn. red.). Musím říct, že mi hrála ve sluchátkách hodně, když jsem jezdil autobusem. Tahle písnička byla tady taková hodně oblíbená,“ přiznal judista Lukáš Krpálek poté, co v pátek vybojoval svoje druhé zlato.