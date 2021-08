Olympijské hry v Tokiu se pomalu chýlí ke konci, ale kauza českého covidového letu stále neodezněla. A protože naprostého rozuzlení zřejmě nikdy nedojdeme, tak bude navždy existovat hned několik pohledů na věc. Nyní se o svůj podělil i jeden ze sportovců, který kvůli pozitivnímu testu přišel o šanci předvést své maximum. Beachvolejbalista Ondřej Perušič (26) postrádá trochu více sebereflexe u prvního pozitivně testovaného doktora Voráčka.

Pět let přípravy přišlo vniveč. Díky jedné kontumaci a tréninkovému manku se pár Perušič se Schweinerem rozloučili s olympiádou již po základní skupině. Vše zhatil pozitivní test prvně jmenovaného. Jistá hořkost přetrvává, i když sám Perušič uznává, že jde z části i o jeho pochybení. „Určitě je tam nějaká osobní odpovědnost nás jako pasažérů. To zajištění možná mohlo být lepší, ale my jsme nedodržovali hygienické předpisy. Nebo někteří určitě ne,“ nebál se přijmout svůj díl viny v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

I tak ho ale mrzí přístup jiných, konkrétně hodně propíraného doktora Voráčka. „Mě upřímně řečeno na celé té situaci mrzí spíš to, jak se k celé situaci postavil pan doktor Voráček. Nikde jsem tam nezaregistroval jakoukoliv jako lítost nebo omluvu nad tou situací, ať už nad tou, kterou zcela prokazatelně způsobil – karanténu mnoha pracovníků ČOV, tak nad tou, kterou velmi pravděpodobně způsobil, byť samozřejmě neúmyslně – izolaci několika pasažérů letu. Naopak jsem zaznamenal v drtivé většině vyjádření typu, já za nic nemohu, jsem obětí mediálního lynče a podobně,“ popsal své pocity po návratu z Tokia.

„Tohle je asi věc, která mě trochu mrzí. To, že se pan doktor Voráček nakazil a že s velkou pravděpodobností nakazil nás ostatní, to se může asi stát. Očekával bych, že se k tomu postaví s trochu větší pokorou a sebereflexí. Pochopitelně asi nemohu být v celé věci plně objektivní, ale rozhodně nejsem jediný, komu jeho vyjádření přijdou spíše trochu arogantní,“ pokračoval v líčení svého pohledu na věc.

Ten se poněkud liší od vyjádření samotného doktora, který tvrdí, že neporušil žádné nařízení a sportovci mu nemají nic za zlé. „Ne, nevytušil jsem, že by mi měli něco za zlé. My jsme nic neporušili. My jsme neporušili žádná pravidla, žádné zadání, které bylo,“ stál si za svým v rozhovoru pro Reflex.