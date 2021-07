Doping v bazénu? Američan naznačil, Rusko kontruje: Propaganda

V Tokiu a okolí se už týden závodí v rámci olympijských her a minimálně v plavání pořád bez pozitivního dopingového testu. To ještě neznamená, že všichni sportovci svým konkurentům věří. Třeba americký plavec Ryan Murphy si po porážce na 200 metrů motýlek neodpustil záhadné komentáře, které mohly směřovat i na vítězného Jevgenije Rylova. A Ruský olympijský výbor reagoval velmi ostře.

Ryan Murphy je zvyklý, že závody v motýlku jsou jeho. Před pěti lety v Riu ovládl stovku i dvoustovku, jenže v Tokiu je všechno jinak. Na 100 metrů skončil až třetí za dvěma závodníky z Ruska a když ho Jevgenij Rylov porazil v olympijském rekordu i na dvojnásobné trati, nevydržel mlčet.

„Mám asi 15 myšlenek a z toho 13 by mě dostalo do velkých problémů. Je to obrovská psychická zátěž se připravovat s vědomím, že plavu závod, který pravděpodobně není čistý,“ prohlásil ještě u bazénu před novináři. „Zodpovědní lidé to připustili a já nemám takový záběr, abych mohl zároveň trénovat zároveň lobbovat,“ přisadil si.

Na koho narážel? 26letý šampion z Chicaga konkrétní nebyl. Jasné ale je, že ho Tokiu porazili pouze dva konkurenti a oba startující pod hlavičkou ruského olympijského výboru, který výroky vztáhl coby urážku na sebe.

„Jak zneklidňující jsou naše vítězství pro některé naše kolegy. Ale jsme na olympiádě a je to tak správně. Ať se to někomu líbí, nebo ne,“ napsali Rusové na twitteru v patetickém vyjádření. „Musíte umět prohrát a to nezvládá každý. Poražený znovu rozjíždí písničku o ruském dopingu a někdo opět mačká knoflíky anglicko-jazyčné propagandy.“

Rusové ale mají s dopingem problémy dlouhodobě. Ani v Tokiu nesmí startovat pod ruskou vlajkou a při triumfech jim nehraje známá ruská hymna. MOV je pozval pouze pod hlavičkou Ruského olympijského výboru, i tak jich ale dorazilo přes tři sta. Sám vítěz znakařských závodů Jevgenij Rylov na jakoukoli zakázanou látku nikdy pozitivně testován nebyl.

Oba plavci se potkali i na pozávodní tiskové konferenci a atmosféra byla výrazně klidnější, i když rozhodně ne úplně pohodová.

„Já se soustředil hlavně na výsledek, další otázka.“ Rylov se nejdřív na téma dopingu bavit odmítal, pak se přeci jen otevřel. „Je to zvláštní a překvapilo mě to. Vždycky jsem byl čistý. Podstupuji testy a vyplňuji všechny formuláře. Z celého srdce jsem pro čistý sport, tak nevím, jak na tohle reagovat.“

A smířlivější byl i Murphy: „Nechtěl jsem nikoho konkrétně obviňovat. Blahopřeju Jevgenijovi ke skvělému výkonu. Ale myslím, že v plavní je stále doping, to je vše.