Další double a záchrana reputace české atletiky! Oštěpaři na závěr Her zazářili a oba berou nečekanou medaili. Díky stříbru Jakuba Vadlejcha (30) a bronzu Vítězslava Veselého (38) jde dokonce o nejúspěšnější českou olympiádu! A lví podíl na tom má také trenér a legenda této disciplíny Jan Železný (55).

"Kuba a Víťa na tom byli dobře, viděl jsem před třemi dny padat hvězdu, tak jsem si to přál. Ale že se bude opakovat Londýn a budou dvě medaile, to mě ani ve snu nenapadlo," zavzpomínal světový rekordman na mistrovství světa v roce 2017, kde skončili druhý Vadlejch a třetí Petr Frydrych.

Veselého už sice netrénuje, ale pořád k němu má blízko. "Jen jsem mu tu pomáhal, ale jsem za něj strašně rád. Neskutečné, jsem hrozně rád, že bude stát opravdu na té bedně, nebude tu medaili dostávat v Ostravě," připomněl, že medaili za OH 2012 dostal Veselý na Zlaté tretře 2017, protože se na třetí místo posunul až po soupeřově dopingu. "Železňák mi řekl: Jdi tam a vynahraď si to za ten pos*anej Londýn. To je veliká odměna," potvrdil bronzový medailista.

Železný ho považuje za nedoceněného závodníka. "Je to podle mě jeden z největších závodníků, které jsme kdy měli. Dvě medaile na olympiádě, zlato z mistrovství světa i Evropy," řekla na adresu osmatřicetiletého oštěpaře. "Těch 85 metrů je vzhledem k jeho věku mimořádný hod. Ale on mimořádný je. A když chytil tu vlnu, tam pracuje to podvědomí a ten mozek, bylo na něm vidět, že si věří. Najednou ho to šokovalo, a kdyby ho to šokovalo ještě víc, možná by hodil ještě dál," chválil Veselého.

Jeho svěřenec Vadlejch ozdobil stříbrem sezonu poznamenanou natržením třísla. "Na druhou stranu mu zůstala energie. Jsou momenty, kdy se to zlomí. To jsem cítil přesně v Nymburce, že najednou jeden trénink házel fakt dobře. Druhý trénink ještě líp. Tak jsem si říkal, že se to asi láme," popisoval vývoj olympijské přípravy. Vadlejch podle něj ve finále ukázal srdce. "Vypadal strašně dobře v rozcvičování a pak házel strašné hody. Jen jeden se trošičku povedl, ale i tak byl hodně špatnej. Kdyby házel normálně a nechtěl dát ránu, měl i na vítězství," uvedla oštěpařská legenda.

Česká atletika sobotním vystoupením odvrátila hrozbu, že poprvé od Berlína 1936 nezíská na olympijských hrách medaili. "Pro nás je to dobře, pro celou atletiku. Teď máme čas se nadechnout, ty tři roky se připravovat, aby na další olympiádu přišli ti noví mladí. Máme generační výměnu, jsou s tím problémy. Já jsem hrozně rád za celou atletiku, že to zvládli, byli neskuteční," poznamenal.

Ocenění podle něj zaslouží každý, kdo se kvalifikuje na olympijské hry. "Když člověk prodá maximum a je tu desátý, vidím u nich to neštěstí, ale vidím, že do toho jdou. Medaile na olympiádě je šílená, atletiku dělají všechny státy. Pro mě jsou všichni, co jedou na olympiádu, vyvolení z vyvolených. To je jen 10.600 sportovců z milionů. Tohle je megaúspěch, fakt megaúspěch," radoval se.