Euforie oštěpařů: Veselý mě vybičoval ke stříbru! Slzy při posledním hodu

Aby česká atletika odjížděla z olympijských her bez medaile? To se nestane! I když tentokrát to zástupci královny sportu zachraňovali na poslední chvíli. Ale ve velkém stylu – cenný kov si na krk pověsili jak Jakub Vadlejch, tak Vítězslav Veselý.

„Ten vedle může za moji stříbrnou medaili. On je ten, co mě vybičoval,“ ukazoval stříbrný Jakub Vadlejch na podstatně zkušenějšího kolegu Veselého v rychlém dvojrozhovoru pro Českou televizi. „Po rozhazování jsem věděl, že na to je. Věřil jsem si a dopadlo to. Teď mám myšlenky, které se nedají popsat,“ hledal slova.

Klíčovým okamžikem celé soutěže byl z českého pohledu pokus Veselého ve třetí sérii. První dva pokusy byly průměrné, o chvíli později se jeho oštěp zapíchl do vzdálenosti 85,44, tak daleko naposledy házel v roce 2015.

„Před 9 roky jsem si to neužil, kdy jsem to dostal až zpětně. Teď jsem nedoufal. Věděl jsem, že jsem dobře připravený, teď nemám slov,“ snažil se 38letý veterán popsat své pocity. Jednu olympijskou medaili už má, ale za Londýn 2012 ji dostal až o hodně později po dopingovém nálezu u soupeře, teď si medailový ceremoniál užil přímo na stadionu.

A vychutnával si i poslední minuty v soutěži. V poslední sérii po krátkém pokusu Němce Webera věděl, že svou vysněnou placku má jasnou. „Pořád jsem si myslel, že ve mně energie je. Ale když jsem věděl, že budou dvě medaile, tak jsem měl slzy v očích,“ přiznal.

Ve 38 letech za sebou má životní zážitek. A co bude dál? „Žijete z roku na rok v tomhle věku. Teď si to užívám, že na sebe nemám tlak, možná to nese ovoce. Budu dělat, co mě baví, ať to bude atletika nebo něco jiného,“ připustil.