Dcera české legendy zlatá v golfu. První gratulantkou sestra soupeřka

Třiadvacetiletá Kordová potvrdila v Kasumigaseki Country Clubu roli jedné z největších favoritek. Dcera tenisového grandslamového šampiona Petra Kordy koncem června vyhrála major Women's PGA Championship a stala se světovou jedničkou.

Rodačka z Bradentonu Kordová vedla turnaj od druhého kola, a i když se na ni na předposlední jamce dotáhla domácí Mone Inamiová, nakonec si zlato vzít nenechala. Závěrečnou osmnáctku zvládla v paru, zatímco Japonka skončila v bunkru a po bogey šla do do rozstřelu o stříbro s Novozélanďankou Lydií Koovou. Inamiová uspěla hned na první dodatečné jamce a skončila druhá, Koová po stříbru z Ria de Janeiro brala bronz.

Kordová vyzdvihla výkon Inamiové i Koové. „Bylo to dost stresující, ale udržela jsem to a tvrdě jsem bojovala. Měla jsem za sebou dobré turnaje, ale to automaticky neznamená, že zahrajete dobře. Tak nějak se snažíte očekávání dát stranou, prostě hrát, uspět a užít si olympijskou zkušenost,“ řekla.

První gratulantkou Kordové po vítězném patu byla její starší sestra Jessica, jež obsadila patnácté místo. Golfová velmoc USA ovládla v Tokiu obě kategorie, mužské zlato získal minulý týden Xander Schauffele.

Šestadvacetiletá Spilková výrazně vylepšila 48. místo z olympijského debutu v Riu de Janeiro. „Jsem spokojená. Dala jsem do toho všechno a lítalo mi to fajn. Rozhodně jsem na sebe pyšná,“ hodnotila Spilková turnaj. Při druhém olympijském startu se cítila lépe. „O hodně. V Riu jsem nevěděla, co mě čeká. Teď už jsem věděla, do čeho jdu, že tady bude skvělá atmosféra a jedu si to sem odpracovat a zároveň v olympijské vesnici i užít.“

Pražská rodačka odehrála turnaj bez výkyvů s mimořádně vyrovnaným skóre během celých čtyř dnů. Úvodní i dnešní kolo zahrála na 69 ran, ve zbylých dvou zaznamenala 70 a 71 úderů.

Ve finálovém kole zaznamenala na první devítce po úvodním bogey čtyři birdie. „Měla jsem to dobře rozjetý, tak jsem doufala, že by tam třeba ještě mohlo něco padnout na posledních jamkách, ale už ne. Asi to tak má být a jsem spokojená, jak to bylo,“ řekla Spilková.

Před finálovým kolem vstávala ve tři hodiny ráno a i v hluboké noci slyšela při odjezdu povzbuzení od členů české výpravy ve vesnici. „Je to moc fajn. A když se vrátím ze hřiště, tak všichni vědí, jak jsem hrála. Normálně to tak na turnaji nemám, protože jdu na pokoj, kde jsem sama. Mám ráda lidi a tohle mi moc sedí,“ pochvalovala si Spilková.

Po návratu z olympiády ji čeká dovolená a poté návrat na americkou LPGA, kterou hraje třetím rokem. Nejlépe skončila předloni v jednom z turnajů osmá a letos v květnu dvanáctá, jinak spíše bojuje o cut. „Nemám raketový nástup, potřebuju si zvyknout. Amerika je pro mě úplně nová zkušenost. Teď už se tam konečně cítím víc jako doma. Chvíli to trvalo,“ řekla. Poukázala, že i na nejvyšším evropském okruhu LET jí trvalo čtyři roky, než se prosadila.

Vítězce turnaje LET z Maroka výsledek na olympiádě v konkurenci světové špičky dodává naději i pro LPGA. „Takhle jako tady bych klidně mohla hrát každý týden, protože hra tam v podstatě je,“ uvedla. Navázat na OH může v polovině září v Portlandu.

V závěru turnaje byla hra na tři čtvrtě hodiny přerušena kvůli hrozbě blesků. Nenaplnily se však obavy, že by se kvůli špatnému počasí muselo dohrávat až v neděli či že by musel být turnaj zkrácen.

Vítězka Kordová byla během přerušení nervózní a povídala si se sestrou. „To mi asi hodně pomohlo, že jsem na to tolik nemyslela a zaměřila se na něco jiného,“ uvedla.

Výsledky golfu žen na LOH:

1. N. Kordová (USA) 267 (67+62+69+69), 2. Inamiová (Jap.) 268 (70+65+68+65) v rozstřelu na 1. jamce, 3. Koová (N. Zél.) 268 (70+67+66+65), 4. Ašoková (Indie) 269 (67+66+68+68), 5. Greenová (Austr.) 271 (71+65+67+68) a Pedersenová (Dán.) 271 (70+63+70+68), 7. Meadowová (Ir.) 272 (72+66+68+66), 8. Feng Šan-šan (Čína) 273 (74+64+68+67), ...23. Spilková (ČR) 279 (69+70+71+69).