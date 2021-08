Mladá olympionička (†24) spáchala sebevraždu! Nikdo netušil, že má psychické problémy

Zpráva o úmrtí novozélandské cyklistky Olivie Podmoreové (†24) přišla jako blesk z čistého nebe. Mladá olympionička byla nalezena mrtvá poté, co na sociálních sítích promluvila o pocitech, které se dostaví po neúspěchu. Nyní se ukázalo, že si talentovaná sportovkyně sáhla na život!

Olympijský veslař Eric Murray a blízký přítel olympioničky Olivie Podmoreové se v emotivním televizním rozhovoru těžko bránil slzám. Úmrtí jeho kamarádky totiž byla sebevražda. „Včera touhle dobou jsem s ní byl. Kéž by něco řekla. Její smrt je obrovským šokem a velkou tragédií,“ popisoval těžce. „Kdybyste ji viděli za těch posledních 72 hodin, nečekali byste, že se stane to, co se stalo,“ nechápal.

„Ztratili jsme nejen sestru a kamarádku, ale především jsme ztratili velkou bojovnici, která bohužel ztratila vůli dále bojovat,“ řekl Murray. „Byla to holka, kterou jste třeba potkali v obchodě, ve fitku, na dráze, v televizi… Byla všemi milována a bude nám velmi chybět.“

Olivia Podmoreová nejprve uveřejnila na sociálních sítích zprávu týkající se sportovních úspěchů: „Ten pocit, když vyhrajete, se nepodobá žádnému jinému. Ale ten pocit, když prohrajete, když vás nevyberou, když se nekvalifikujete, když jste zranění nebo když nesplníte očekávání společnosti, jako je vlastnit dům, být v manželství nebo mít děti, je zcela odlišný.“

Příspěvek poté smazala. Její bratr Mitchell později úmrtí své sestry oznámil na svém facebookovém profilu.

„Olivia nám svými posledními slovy zanechala zprávu. Zprávu, o které si přejeme, aby nemusela být nikdy nikým znova čtená,“ uzavřel Murray v narážce na tlak, pod kterým často sportovci jsou.

Podmoreová se účastnila olympiády v Riu de Janieru, ale žádný titul tehdy nevybojovala. Pro letošní olympijské hry nebyla vybrána novozélandským výborem, přestože splnila potřebná kritéria.

Rodina cyklistky na příští víkend plánuje uspořádat vzpomínkovou trasu na kole, která proběhne v Christchurch, rodném městě zesnulé sportovkyně.