iSport podcast LIVE: Proč Slavia vypadla z LM? Co se bude dít dál?

Lukáš Masopust uklidil do branky perfektní přihrávku od Abdallaha Simy • Dominik Bakeš (Sport)

Fanoušci Slavie dali svým choreem jasně najevo, jaký výsledek by si přáli • Dominik Bakeš (Sport)

Abdallah Sima se v závěru utkání snažil, ale ani on nedokázal skórovat • Dominik Bakeš (Sport)

Do play off Ligy mistrů postupuje Ferencváros • Mária Rušinová (Blesk)

Ibrahim Traoré se dostal do potyčky s Adnanem Kovačevičem • Mária Rušinová (Blesk)

Slavia v ukrutně frustrující odvetě 3. předkola Ligy mistrů nedokázala přidat druhou branku proti Ferencvárosi, a tak si po úvodní porážce 0:2 Champions League znovu nezahraje. Proč nedotáhli sešívaní své ofenzivní tažení do konce a mohla za jejich konec především smůla? Co se bude s klubem dít dál a jak ovlivní vyřazení z Ligy mistrů přestupovou politiku Slavie do konce letního období?