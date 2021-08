Zmrhal dal gól, pak přišlo tohle... „Schovaný“ útočník okradl brankáře!

Tohle si fotbalisté Slovanu Bratislava budou ještě dlouho pamatovat. V odvetě 3. předkola Evropské ligy s Lincoln Red Imps kráčeli k výhře 1:0, když se trefil bývalý hráč Slavie Jaromír Zmrhal... Jenže v závěru inkasovali neuvěřitelně hloupý gól po drzém kousku útočníka Kika Gomeze. Brankáře Michala Šullu a jeho parťáky mohlo utěšovat jen to, že je tohle komické zaváhání nepřipravilo třeba o postup.

Jaromír Zmrhal se ve Slovanu prosadil už potřetí za sebou. Proti gibraltarskému soupeři ve 38. minutě šikovně zužitkoval centr Vladimíra Weisse a nasměroval svůj tým k postupu. Lehkou komplikací bylo vyloučení domácího Vernona de Marca v 54. minutě, „belasí" ale v pohodě hájili výhru důležitou i pro koeficient. Jenže pak to přišlo.

Už po uplynutí 90. minuty se chystal brankář Slovanu Michal Šulla rozehrát z vlastního vápna, jenže si nevšiml, že se za ním krčí hostující útočník Kike Gomez. Šulla, kterého na nebezpečí neupozornili ani spoluhráči, si hodil míč pod nohy a - nestačil se divit, když mu ho soupeř zezadu vyškrábl a skóroval.

„Primitivní chyba,“ rozčiloval se po zápase kouč Vladimír Weiss. „Byl to infarktový závěr, je to obrovská individuální chyba. Představte si, že by nás stála postup,“ nechápal své svěřence. Jinak ho ale výkon Slovanu potěšil. „Do 90. minuty jsem měl radost z fotbalu, tým hrál dobře a vypracoval si hodně gólových šancí.“