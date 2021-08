Slavný internacionál Tomáš Ujfaluši má novou lásku: Tentokrát žádná modelka!

Všude válel jako z partesu. Všude šéfoval mančaftu. Všude mu ženy padaly k nohám. Slavný fotbalový internacionál Tomáš Ujfaluši (43) má novou lásku.

Olomouc, Hamburk, Fiorentina, Atlétiko Madrid, Galatasaray Istanbul, Sparta. Hanačky, Němky, Italky, Španělky, Turkyně a Pražačky po něm vzdychaly. Užíval si to, ale dnes má oči jen pro tu jednu, s níž si udělal výšlap do kopců. „Zase jsme zabodovali,“ napsal »Ufa« k fotce s půvabnou usměvavou brunetkou. „Jmenuje se Petra a je to moje normální krásná žena. Tentokrát žádná modelka,“ pověděl Aha! bývalý kapitán nároďáku Tomáš Ujfaluši .

Zlehka tak připomněl, že jeho životem a lůžkem prošly »modelíny« exmanželka Kateřina, Michaela Ochotská či Aneta Vignerová . Teď objevil kouzlo Petry, které nechybějí mola, a sám se jaksepatří udržuje ve formě, aby u ní zabodoval. V Turecku si nechal nastřelit novou kštici, po Rakousku jezdí na bicyklu a v Chorvatsku hraje golf!