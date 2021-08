Svatba snowboardistky Pančochové: Vzala si rozvedenou maminku!

O tomhle dni snila dlouho a konečně se dočkala. I když toužila po uznání i v domovské České republice, tak nakonec nevydržela čekat a svou milovanou Kaileen pojala za ženu. Snowboardistka Šárka Pančochová (30) tak učinila v kouzelné přírodě u městečka Leavenworth v americkém státě Washington.

„Brát se nebudeme do té doby, než nebude povolená svatba gayů a leseb v České republice!“ Přesně to prohlašovala před dvěma roky Šárka. To bylo chvíli po zásnubách a zdálo se, že by čekání nemuselo být nijak dlouhé.

„Je důležité postavit se za to, co si myslíme, že je správné, a to je ten správný krok v našich očích. Pokusíme se pomoci a pokusíme se to uskutečnit. Chci, aby si veřejnost byla vědoma tohoto problému, protože oni jsou ti, kteří nám mohou pomoci učinit sňatky legálními,“ uvedla dále úspěšná snowboardistka. Ovšem dva roky utekly a posun je stále v nedohlednu. Proto není divu, že nakonec na svatbu došlo i tak. To ale neznamená, že by ve svém boji ustala. Za práva gayů a leseb se jistě bude rvát i nadále.

Svůj velký den si jistě užila, i když prozatím vysněného cíle nedosáhla. „Poslední rok byl šílený a je na čase být ještě šílenější! Nemůžu se dočkat, až strávím zbytek svého života se svým nejlepším přítelem,“ Připsala ke kouzelným snímkům Šárka. Své štěstí k sobě připoutala slibem a nyní nemůže být spokojenější.