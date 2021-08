Byla první kapitánskou afghánské fotbalové reprezentace, později její manažerkou. Věřila, že v její se v její rodné krajině mění svět k lepšímu, nástupem Tálibánu k moci ale přišla o veškeré naděje. Khalida Popalová (34) před nesmlouvavým režimem utekla do Dánska, ostatní její kamarádky to štěstí neměly. „Jde jim o život,“ říká se slzami v očích ve velké zpovědi pro švýcarský Blick.

Její letitá práce vyšla vniveč. Se svými spoluhráčkami je i přes bleskový převrat v dennodenním kontaktu. „Hráčky jsou vystrašené. Všichni tam jsou velmi šokováni, jak rychle se systém zhroutil,“ posteskla si Popalová. „Důvěřovali jsme mezinárodním organizacím. Jako fotbalistky jsme chtěly být součástí nového Afghánistánu. A teď? Dnes jsou na místě, kde jsme hrály, vražděny.“

Na dálku se kolegyně snaží všemožně chránit. „Řekla jsem jim, aby smazaly všechny svoje profily na sociálních sítích. Oficiální účet afghánské fotbalové reprezentace již byl odstraněn. I tak nebude pro Tálibán zjistit jejich totožnost. Musejí se schovat,“ popisovala Popalová.

Reálně hrozí, že její spoluhráčky si v Afghánistánu už nečutnou. „Tálbánci jasně řekli, že se šaría stane novým zákonem a ta ženy hrající fotbal vůbec neuznává. Tím je řečeno vše,“ hnaly se jí do očí slzy. Na bezpráví v Afghánistánu chce upozorňovat i nadále. „V Dánsku se cítím bezpečně. I tak na mě stále útočí. Moje sociální sítě jsou plné nenávisti, “ doplnila.

V její mateřské zemi neměla nikdy na růžích ustláno. „Když jsem si na něco postěžovala, některým lidem to nebylo pochuti. V tamním fotbalovém svazu byli funkcionáři, kteří znásilňovali mladé dívky. To vás nenechá v klidu. Když mi začali vyhrožovat smrtí, nemohla jsem to tam vydržet.“