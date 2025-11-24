Měkký Baník volá SOS, čitelná Sparta, NEJ Karviná a Liberec. Našla Slavia „nového Dioufa“?
Velice cenná výhra Slovácka pod novým koučem Romanem Skuhravým – a poslední místo tabulky najednou patří ostravskému Baníku… „Šílenost. Na týmu je deka jako prase. Ale Tomáš Galásek si o to v Teplicích sestavou i říkal,“ říká v novém díle Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica: „Ty víš, že tě v listopadu v Teplicích čeká válka – a já v sestavě napočítal pět šest měkkých hráčů,“ kroutí hlavou.
Na kterých oporách je momentálně velmi čitelná Sparta až „chorobně závislá,“ jak říká Kvasnicův kolega Jiří Fejgl? Našla Slavia ve druhé lize konečně „nového Dioufa“? Jaký je momentálně tým s nejlepší sportovní formou v lize a tým, který hraje nejzábavnější fotbal? Dočká se Koubek nároďáku, nebo by po něm měl spíš jít Baník? A co zákulisí rekordních přestupových částek?
Kompletní díl sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|16
|9
|5
|2
|23:14
|32
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|16
|7
|5
|4
|31:22
|26
|7
Karviná
|16
|8
|1
|7
|28:29
|25
|8
Hr. Králové
|16
|6
|5
|5
|27:24
|23
|9
Zlín
|16
|6
|5
|5
|19:18
|23
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Slovácko
|16
|2
|5
|9
|8:21
|11
|16
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu