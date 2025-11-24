Předplatné

Měkký Baník volá SOS, čitelná Sparta, NEJ Karviná a Liberec. Našla Slavia „nového Dioufa“?
Velice cenná výhra Slovácka pod novým koučem Romanem Skuhravým – a poslední místo tabulky najednou patří ostravskému Baníku… „Šílenost. Na týmu je deka jako prase. Ale Tomáš Galásek si o to v Teplicích sestavou i říkal,“ říká v novém díle Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica: „Ty víš, že tě v listopadu v Teplicích čeká válka – a já v sestavě napočítal pět šest měkkých hráčů,“ kroutí hlavou.

Na kterých oporách je momentálně velmi čitelná Sparta až „chorobně závislá,“ jak říká Kvasnicův kolega Jiří Fejgl? Našla Slavia ve druhé lize konečně „nového Dioufa“? Jaký je momentálně tým s nejlepší sportovní formou v lize a tým, který hraje nejzábavnější fotbal? Dočká se Koubek nároďáku, nebo by po něm měl spíš jít Baník? A co zákulisí rekordních přestupových částek?

Kompletní díl sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia16106032:1236
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1695223:1432
4Olomouc1676318:1027
5Liberec1675429:1626
6Plzeň1675431:2226
7Karviná1681728:2925
8Hr. Králové1665527:2423
9Zlín1665519:1823
10Bohemians1654714:1919
11Teplice1636717:2315
12Dukla1627712:2113
13Ml. Boleslav1634922:3713
14Pardubice1626816:3112
15Slovácko162598:2111
16Baník1624108:2010
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

