Bartoň před Švédy: Nesmíme hrát komplikovaně. Pokud to půjde, Saty hrát bude
Už v pátek se v pražské hale Královka rozjede basketbalová kvalifikace MS 2027. Svěřenci Luboše Bartoně pilují vše potřebné tradičně v Poděbradech. Nový kouč české reprezentace vyhlíží hlavně příjezd dvojice Tomáš Satoranský a Jan Veselý, jejichž Barcelona hraje ještě ve středu domácí euroligový zápas s Lyonem. „Mám přislíbeno, že pokud Saty bude moct, tak hrát bude. Záleží tedy na tom, aby se nestala v tom jejich euroligovém zápase žádná fatálie. Oba přiletí. Veselka mi nechtěl nic slibovat,“ řekl Bartoň.
První sraz je tady. Panuje u vás osobně nervozita?
„Přiznám se, že nervózní moc nejsem, ale to určitě přijde. Důležité je vše správně nastavit. Nic nepřehnat a na nic nezapomenout. Člověk musí být hodně flexibilní ve velmi krátké době. Obklopil jsem se správnými lidmi. Znám všechny hráče, což je velká výhoda. Nemusíme se seznamovat. Teď uvidíme, kdo je v jaké fyzické i mentální formě. Ta pravá nervozita přijde až těsně před zápasem se Švédskem.“
Diego Ocampo chtěl v krátkém časovém úseku do hráčů napumpovat strašně moc herních aspektů. Co je pro vás v přípravě prioritou?
„Abychom hráli naplno. Jestli to uděláme komplikované, automaticky se bude mnohem víc přemýšlet, což pak brzdí tělo. Někdy je dobré hrát uvolněněji, ale naplno. Určitě chceme mít v obraně nějaké zásady. Nechci, aby hráči museli moc přemýšlet nad řešením jednotlivých situací.“
Ve středu ještě Barcelona hraje Euroligu, takže Tomáš Satoranský a Jan Veselý ještě na srazu nejsou. Jak to s nimi vypadá nyní? Budou oba hrát?
„Vůbec nevím. Mám přislíbeno, že pokud Saty bude moct, tak hrát bude. Záleží tedy na tom, aby se nestalo v tom jejich euroligovém zápase žádná fatálie. Oba přiletí. Veselka mi nechtěl nic slibovat. U něj to procento vidím nižší, že bude hrát. Teď se ani nebavíme o tom, jestli budou trénovat. Myslím, že něco lehkého ve čtvrtek bez kontaktu. Pokud budou hrát, tak pro ně bude nejdůležitější si odpočinout. Musíme vyjít maximálně vstříc jejich potřebám. Musíme to všechno udělat jednodušší i pro ně, abychom nemuseli příliš věcí vysvětlovat.“
V ideálním světě by tedy hlavně Tomáš Satoranský měl odehrát oba zápasy?
„Je to tak, v ideálním světě ano.“
Povolal jste hodně pivotů. Chcete je mít na očích, byť mnozí do hry nezasáhnou?
„Určitě. Některé trendy se už nastavily, ať už na to ti kluci momentálně mají nebo ne. Dřív nebo později v nároďáku své místo mít ale budou. Je zbytečné dělat v tomto směru krok zpátky. Budou hrát ti nejlepší. Do toho podkošového mixu nám přibyl i James Kárník. U něj je specifické, že byl v litevském klubu Neptunas Klajpeda, povedlo se mu pár zápasů a z osobních důvodů odjel zase do Kanady. Vypadá dobře.“
Co se týče rozehrávky. Kdo za Satoranským? Dvojkou zůstane Ondřej Sehnal?
„Jednoznačně. Myslím si, že Ondra má za sebou výbornou sezonu v Nymburku, kde podává stabilní výkony. V momentě, kdy Saty nebude na hřišti, tak Ondřej Sehnal je jednička.“
Co Patrick Samoura? Pro něj je to velký comeback, tak jakou by měl mít pozici?
„Patricka znám velmi dlouho. Vím, co může týmu přinést. To je hra na vícero pozicích, což vnímám jako výhodu. Je fyzický a skvěle brání. Takový hráč se v mixu vždy hodí. Je teď v nejlepších letech. V tomto týmu to není úplně pravidlo. Hráči, kterým je 25 až 27 let tady docela chybí. Sám jsem na Patricka zvědavý.“
Když se podíváme na Švédy, tak co si myslíte o jejich týmu? Sami Švédové uvádějí, že jedna z jejich hvězd Simon Birgander, bude chybět kvůli přírůstku do rodiny.
„Měli jsme informace, že Birgander bude, pak zase že nebude. Je tam ještě víc otazníků než u nás. Proto se ani nechci soustředit na Švédy, my se musíme soustředit na sebe. Jedna věc je, jak chceme hrát, druhá věc je konkrétní příprava na ně. Musíme být flexibilní v mnoha věcech. Můžou taky vytáhnout některé relativně neznámé hráče, kteří nám zatopí, ale my musíme být připravení na vše.“