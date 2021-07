Kráska s očima hlubokýma jako vltavské tůně a s tělem je už čtyřiatřicet dnů slaměná vdova. Teď si řekla, že už to stačilo, a chce být u toho, když její muž tak září na Euru. Martina Vaclíková, půvabná manželka brankářské jedničky nároďáku Tomáše (32), odletěla do Ázerbájdžánu na čtvrtfinále s Dánskem. To neméně půvabné Hana Coufalová s partnerkou Alexe Krále Markétou Havlíčkovou budou svým partnerům mačkat palce u televizní obrazovky!

Martina Vaclíková - manželka české jedničky Tomáše Vaclíka

Martina Vaclíková, půvabná manželka brankářské jedničky nároďáku Tomáše (32), vyklidila vilku v Seville, kde mu skončil kontrakt. S dcerkami Nicolou (6) a Melissou (1,5 roku) držely palce u obrazovky, ale to nebylo ono…

Martino, jak Euro prožíváte?

„Bývám dost nervózní. Prožívám moc každý zápas, ale kluci mi dělají obrovskou radost. Jsem z nich nadšená.“

Fandíte ještě v Seville?

„Ne, ne, už z Prahy. V Seville jsem to všechno zabalila, poletím tam už jen jednou kvůli stěhovací firmě.“

Takže s dcerkami tady žhavíte televizi?

„Ano a naše holky fandí taky. Ta starší už fotbalu rozumí a ta mladší bouchá do obrazovky, když tam vidí tátu. A samozřejmě si o něm a mistrovství povídáme.“

Hm, ale není nad to vidět ho naživo. Byla jste na zápase s Nizozemím v Budapešti?

„Nebyla, protože jsem zrovna letěla ze Sevilly. Hledala jsem spoj do Budapešti, ale zjistila jsem, že bych tam byla až v osm večer. Navíc bych musela na testy na covid. To se nedalo stihnout, bylo mi to líto, ale do Baku na zápas s Dánskem jsem už odletěla.“

Vážně?

„Opravdu. Svaz vypravil letadlo pro sponzory a já v něm byla taky.“

Půvabná manželka českého gólmana Tomáše Vaclíka Martina • Foto Instagram

To se vám tam chtělo, takový lán světa?

„Chtělo! To papírování kolem toho bylo strašné, ale za manželem bych letěla až na konec světa (rozesmátě). Tomáš už není nejmladší, může to být jeho poslední Euro, tak chci být u toho. I když to gólmani mají s věkem jinak, za další čtyři roky už chytat nemusí.“

Rozumím, a navíc jste se dlouho neviděli kvůli bublině, ve které reprezentanti musejí žít. Na rozdíl od Skotů a Angličanů, kteří partnerky u sebe měli. Je to těžké odloučení?

„Už je to přes měsíc a je to opravdu dost šílené. Ale naštěstí máme chytré telefony, takže Tomáš holky vidí a povídá si s nimi. Už se moc těšíme, až budeme zase spolu, až se obejmeme, ale těch pár dní do finále to ještě vydržíme.“ (se smíchem)

Do finále? Věříte, že v něm nároďák bude?

„A proč by ne?“ (zvesela)

Vlastně ano, proč ne. A po něm? Tomášovi skončila v Seville smlouva. Na Euru chytá skvěle, takže o nabídky nebude mít nouzi. Jaká nová štace by se vám líbila?

„Víte, Tomáš má moji absolutní podporu a my jako rodina budeme šťastní všude. Teď to neřeší, soustředí se na Euro. Po něm uvidíme, ale kdybych si mohla přát…“

Povídejte.

„Ve skrytu duše doufám, že to bude zase Španělsko. Že i když mám v Seville sbaleno, tak se jen přesuneme v téhle zemi, kterou jsme si zamilovali. Všem se nám tady líbí, narodila se nám tady druhá dcerka a lidé jsou tady úžasní.“