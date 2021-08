„Hamilton není královská výsost, chodí na záchod stejně jako my!“ zlobí se Schumacherův mladší bratr

Kolize mezi Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem odstartovala slovní válku mezi činovníky z obou stájí. Své k tomu teď řekl také bratr sedminásobného mistra světa, Ralf Schumacher (46). Ten nechápe především to, že se s úřadujícím mistrem jedná v rukavičkách.

Hamilton se ocitl pod palbou kritiky poté, co v Silverstonu kolidoval s Maxem Verstappenem. Stáji, za kterou Verstappen jezdí, se nelíbil způsob, jakým byl Brit potrestán. Samotný jezdec pak Hamiltona kritizoval především za to, že po nehodě oslavoval své vítězství navzdory tomu, že jej samotného museli po střetu odvézt do nemocnice. Celý incident odstartoval sérii slovních přestřelek mezi týmy, za které oba jezdci závodí. Do situace se teď vložil Ralf Schumacher, mladší bratr sedminásobného mistra světa.

„Ukázalo se, že v případě, kdy je Lewis kritizován, rozhodující osobnosti Mercedesu jsou poměrně citlivé,“ zhodnotil Ralf Schumacher v rozhovoru pro F1 Insider.

Německá stáj pravděpodobně chodí kolem Hamiltona více po špičkách kvůli úspěchům, kterých britských závodník dosáhl. To podle Schumachera ale není dobře: „Nezáleží na tom, kolik titulů máte. Jsme všichni lidi. Děláme chyby. Podle mě kolize byla chyba Lewise, což mělo důsledky pro Red Bull. Je mi špatně z toho, že o tom nemůžeme otevřeně mluvit.“

Někdejší německý závodník si myslí, že by se k Lewisovi mělo přistupovat stejně, jako ke každému jinému jezdci v poli. „Lewis není žádná královská výsost, chodí na záchod stejně jako my všichni,“ připomněl Ralf Schumacher.

Dodal, že vzhledem k tomu, že oba jezdci neradi ustupují a tak očekává, že další problémy jsou v tuto chvíli na obzoru.