Fotbalové mistrovství zrozené z krve: Objasněte tisíce úmrtí! Žádá celosvětové hnutí

Do začátku největšího fotbalového turnaje zbývá něco málo přes rok, ale emoce spojené s pořadatelstvím přetrvávají. Svátek kopané se uskuteční v Kataru a luxusní arény jsou vykoupené tisícovkami životů dělníků. Právě šokující množství neobjasněných úmrtí děsí mimovládní organizaci zaměřenou na lidská práva Amnesty international.

Děsivé podmínky při stavbě supermoderních stadionů způsobily velké ztráty na životech námezdních dělníků. Začátkem roku přinesl britský The Guardien číslovku 6500, ale ani to zřejmě nebude zcela přesné a obětí bude ještě více. Během deseti let, kdy se šampionát připravoval, se v Kataru jako levná pracovní síla vystřídalo na dva miliony imigrantů. Především z výrazně chudších zemí. Nejvíce dělníků pocházelo ze zemí jako Indie, Bangladéš, Nepál, Pákistán nebo Srí Lanka.

V drtivé většině úmrtních listů figurují zcela vágní příčiny, nejčastěji „srdeční selhání“, nebo „přirozená smrt“. Právě to nejvíce vadí organizaci Amnesty International, protože rodiny dělníků pak nemají nárok na odškodné. Přitom je zřejmé, že kruté podmínky na stavbách jsou příčinou drtivé většiny zmařených životů.

V takto kvalitním zdravotnickém systému by mělo být možné bez větších obtíží objasnit 99% úmrtí. Dle analýzy domovských států dělníků však nebylo objasněno až 70% případů, což samozřejmě způsobuje řadu pochybností o dostatečně důkladně vedeném vyšetřování. Proto Amnesty neustává ve svých snahách o kvalitnější prošetření a pomoc rodinám, které přišli o svého člena.