Naháč na tiskovce?! Fotbalový kouč přišel před novináře nahý

Pořádný rozruch způsobil trenér belgického týmu Royal Antverpy, který na tiskovou konferenci dorazil poněkud „na lehko“. Před novináře totiž po výhře nad Omonií předstoupil pouze s ručníkem kolem pasu.

Co slíbil, to dodržel. Kouč belgického týmu Royal Antverpy před zápasem s kyperskou Omonií uzavřel se svým mančaftem sázku. Pokud jeho tým vyhraje, on sám jde do naha!

A protože jeho tým skutečně Omonii porazil a postoupil, Brian Priske po zápase uvedl novináře do rozpaků, když před ně předstoupil pouze v ručníku kolem pasu. V zápětí s úsměvem na tváři spustil: „Je mi líto, lidi. Před zápasem jsem se vsadil se svými hráči.“

Sázka měla poměrně jednoduchá pravidla: „Řekl jsem jim, že pokud vyhrajeme, udržíme si čisté konto a postoupíme, tiskovou konferenci uspořádám nahý,“ vysvětlil.

Jeho tým splnil všechny tři podmínky. Mužstvo nedostalo gól, zápas vyhrálo a postoupilo. „Dokázali jsme to. To je fotbal, životní vášeň,“ pravil při tiskové konferenci nadšeně Priske.

„Byla to neuvěřitelná hra! Udělali jsme vše, co bylo v našich silách, abychom vyhráli 3:0 v normálním čase. Byla tam spousta kvality a nasazení, a nakonec jsme si zasloužili vyhrát na penalty," zhodnotil hru svých svěřenců Priske, který si nejspíš dá do budoucna na další sázky větší pozor, nebo minimálně ještě o něco více zvýší nároky.