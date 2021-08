Norský fotbalový klub Brann Bergen propustil hlavního aktéra skandálního večírku, při kterém několik hráčů mělo sex se sedmi pozvanými ženami na stadionu. Jejich dovádění v šatnách a přímo na trávníku zachytily podle norských médií kamery.

Na stadion trojnásobného norského mistra si přivedlo dvanáct hráčů ženy po společné večeři a návštěvě nočního klubu. Akci podle klubu zosnoval především záložník Kristoffer Barmen, který na to doplatil vyhazovem.

Sám od sebe ukončil angažmá v Brannu dánský brankář Mikkel Andersen, někdejší reprezentant do 21 let, který do klubu přišel teprve v červnu. Zbylých deset hráčů dostalo od vedení klubu varování.

Brann je momentálně v norské lize na posledním místě tabulky, z dosavadních 15 kol vyhrát jen dvakrát.