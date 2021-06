Pokleknutí před zápasy, které se zažilo jako protirasistické gesto, dostává před Eurem nový rozměr. Přežilo se. Místo aby spojovalo lidi a podpořilo správnou ideu, rozděluje.

Češi dnes letí na Euro do Skotska, kde je kvůli kauze Kúdela versus Kamara tohle velmi živé téma. Část Skotů žije v přesvědčení, že na východě, kam nás řadí, zkrátka žijí rasisté. Reprezentant Tomáš Kalas, stoper Bristolu, při online rozhovoru také už čelil dráždivým dotazům britských novinářů.

„Každý má na tu kauzu svůj názor. Skoti se na to můžou dívat jinak než my. Ale podstatné je jedno: Všichni stojíme za tím, že rasismus nemá ve fotbalu místo!“ reagoval rozumně rovnou v angličtině. „Nezávisí to na tom, jestli před zápasem poklekneme, nebo ne. Podle toho bychom neměli týmy a hráče soudit,“ dodal.

Ani v Británii není názor na to, jak se distancovat od rasismu, zdaleka jednotný. Ale jakékoliv zastávání se Ondřeje Kúdely je vnímáno dost hystericky. „Bojuju za Ondru. Věřím, že Kamarovi nic rasistického neřekl. Nikdo mu nic neprokázal, přitom ho na ostrovech spousta lidí odsoudila a od disciplinárky dostal trest na deset zápasů. Přijde mi to absurdní. Znám ho tak dobře, že si neumím představit, že by něco rasistického řekl. O tom jsem se snažil přesvědčit i kluky v šatně,“ popsal pro iDnes Tomáš Souček.

Když tohle opsal britský tisk, jeden z nejlepších hráčů anglické ligy to od čtenářů schytal... Stejně tak se za Kúdelu postavil Rumun Stanciu, před zápasem s Anglií před týdnem nepoklekl. Vše je zřejmě marná snaha. Snad proto, že Britové vnímají rasismus jako velký problém – a pak je radost ukázat na někoho: Ty máš ten problém ještě větší!

Kdo využije jaké gesto?

POKLEKNOU, dělají to pravidelně: Anglie, Wales, Dánsko, Finsko, Belgie, Rakousko, Francie

NEKLEKAJÍ a zřejmě to tak zůstane: Česko, Turecko, Itálie, Německo, Švýcarsko, Nizozemsko, Ukrajina, Sev. Makedonie, Chorvatsko, Španělsko, Švédsko

NEPOKLEKNOU, volí jinou formu: Skotsko, Slovensko, Rusko, Polsko, Maďarsko