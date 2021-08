Radko Gudas exkluzivně pro Blesk: Odtajnil čtvrté dítě!

Kam přijde, tam zanechá stopu. Hokejový drsňák Radko Gudas (31) působí ve čtvrtém klubu v NHL a v každém přišel na svět jeden z jeho potomků. Blesk zjistil, že se mu na Floridě před pár dny narodila dcera Frída.

Kromě ní už s manželkou Bárou vychovávají tři další ratolesti. Leontýnka (6) přišla na svět, když hrál za Tampu, chlapec Kvído (4) ve Philadelphii a Elvíra (1) předloni ve Washingtonu.

„Vtípky na to, že se nám narodilo miminko v každém klubu, kde jsem hrál, slýchávám často,“ usmíval se Gudas v exkluzivním rozhovoru pro Blesk.

Počtvrté tátou, nestává se z toho trochu folklór?

„Vůbec ne, bylo to zase úplně jiné než předtím. Je to sice trochu častěji, než bývá zvykem, ale užil jsem si to maximálně. Mohl jsem být doma, což je super. Frídu jsme uvítali v rodinném kruhu a těšíme se, až za námi budou moct dorazit babičky a dědové. Nemůžu mluvit za manželku, ale já si to užil, jak nejvíc jsem mohl.“

Je to záměr, zanechat stopu všude, kde jste hrál?

„To určitě ne (smích). Ale povedlo se to a budeme tak mít na každé místo jiné vzpomínky.“

Takže při dalším stěhování bude následovat znovu dítě?

„Doufám, že stěhování už žádné nebude.“ (smích)

A plánujete ještě početnější rodinu?

„My neplánujeme. Ani nemohu říct, že bychom si nalajnovali, že budeme mít čtyři potomky.“

Snil jste, že budete mít kupu dětí?

„Já mám rád velkou rodinu, byl jsem pro. Manželka také pochází z větší rodiny. Jsem hrozně rád, jak to vše zvládá.“

Je těžké je uhlídat?

„Není to procházka růžovým sadem.“ (úsměv)

Ve státě Florida už jste působil, byť v Tampě, nyní zase u Panthers.

Užíváte si, že jste zpět? „Jasně, měli jsme loni možnost si vybrat a zvolili jsme Floridu. Jednak kvůli školám, a taky jsme si chtěli užít nějaké jiné působiště, než jsou Philadelphie a Washington. Jsem rád, že můžu dětem ukázat, kde jsem v NHL začínal. Mohou tady navíc chodit v kraťasech, byli jsme párkrát na pláži. Je to velké plus.“

Pořídili jste si nový dům, nebo jste šli do vašeho starého?

„Měli jsme ho na druhém konci státu, přesouvali jsme se ze západu na východ. Našli jsme si tu baráček blízko škol, aby to děti měly jednoduché. Náš bývalý dům byl relativně nový, takže jsme ho tenkrát po výměně Tampy nechtěli prodávat. Navíc jsme nevěděli, jestli se nebudeme náhodou vracet. Finančně nás netížil, takže jsme tomu nechali volný průběh.“

Berete děti pravidelně na vaše zápasy?

„Jo, jako jediní měli povolené fanoušky od prvního zápasu. Děcka chodila, když nemusela druhý den takže hlavně o víkendu.“

Zajímá se už malý Kvído o hokej?

„Teď byl poprvé tady na bruslích, ale jinak začal už před rokem. Byl nadšený těšil se, že vyběhne a bude moct chodit na led. Zatím pomalinku, polehounku. Když jej to baví, super, ale pokud ne, nevadí. Nehrotím to, je spousta dalších sportů. Raději bych, aby byl všestranně založený.“

Spokojenost na hřišti i stavba v Berouně!

Zatímco ve Washingtonu ho měli jasně zaškatulkovaného, u Panthers dostává daleko větší možnost ukázat, co v něm je. Jasně, pořád je to Gudas, král hitů. Zároveň ale také může ukázat hokejové umění i jít příkladem mladším hráčům.

„Je super, že nám trenér dává šanci projevit se ve vlastním stylu. Nechce, abychom hráli všichni stejně, a je si vědomý toho, že každý má své přednosti. Je to genialita našeho kouče, který vyhrál už několik pohárů. Umí dát hráči volnost, ale zároveň mu vštípit, co chce,“ pochvaluje si trenéra Joela Quennevillea, který třikrát získal Stanley Cup s Chicagem.

Domov si hodlá Radko Gudas vybudovat i v Česku. Poblíž Berouna koupil usedlost a do budoucna zde vlastníma rukama touží postavit barák.

„Pomalinku se do toho dostáváme. Ale tam to tak rychle nepůjde, protože nechceme kupovat nic hotového,“ tvrdí zadák, který se do stavby sám hodlá zapojit. „Nemůžu říct, že jsem nějak zkušený stavitel, naštěstí však mám v rodině pár lidí, kteří tomu dobře rozumí. Na stavbě se budu rád podílet, to je jasné. Zatím je to ale dost v plenkách, abych řekl, jestli a co budu dělat,“ povídá Gudas.