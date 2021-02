Rittichových 37 zákroků stačilo jen na bod. Faksa pomohl zdolat Floridu

David Rittich vychytal 37 střel Toronta, stačilo to ale jen na bod • Reuters

Faksa se ve 42. minutě podílel na druhém gólu Dallasu. Sedmadvacetiletý útočník dostal přihrávku do předbrankového prostoru, Chrise Driedgera nepřekonal, ale odražený puk si našel Esa Lindell a střelou z první zařídil Stars dvoubrankový náskok.

Dallas tak utnul sérii šesti proher za sebou. Finalista minulé sezony zvítězil poprvé od začátku února, kdy porazil Columbus 6:3. Hlavní podíl na výhře Stars měl Anton Chudobin, který pochytal všech 43 střel domácích. Ruský brankář si připsal desáté čisté konto v NHL. Panthers poprvé v sezoně vyšli gólově naprázdno.

Rittich nastoupil do druhého zápasu proti Torontu za sebou a navázal na povedený pondělní výkon. Střelcům Maple Leafs nedovolil skórovat až do 59. minuty, kdy poslal zápas do prodloužení po velké skrumáži v brankovišti Flames při hře domácích bez gólmana William Nylander. Rittich tak inkasoval poprvé po 137 minutách a 35 sekundách. Hosté měli i trochu smůlu, krátce předtím trefil tyčku prázdné branky Elias Lindholm.

Čtyřiadvacetiletý Švéd Nylander překonal Ritticha i v nastavení a rozhodl o vítězství Toronta 2:1. Český brankář byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu, přes výborný výkon nenavázal na svou první výhru v ročníku a rozšířil svou bilanci v tomto ročníku o čtvrtou prohru z pěti utkání, ve kterých nastoupil od úvodní minuty.

Tampa Bay - Carolina

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:43. Colton, 17:27. Coleman, 59:25. Goodrow Hosté: Sestavy Domácí: Vasilevskij (McElhinney) – Sergačjov, Hedman (A), Černák, McDonagh, C. Foote, Rutta – Coleman, B. Point, Palát – Stamkos (C), T. Johnson, Killorn (A) – M. Joseph, Gourde, Goodrow – Volkov, Colton, Maroon. Hosté: Nedeljkovic (Reimer) – D. Hamilton, Slavin (A), Pesce, Skjei, Bean, Gardiner – B. McGinn, Aho, Svečnikov – Nečas, Trocheck, Niederreiter – Fast, J. Staal (C), Foegele – Martinook (A), Lorentz, Paquette. Rozhodčí Pochmara, McCauley – Gawryletz, Racicot Stadion Amalie Arena, Tampa

Florida - Dallas

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 00:53. J. Klingberg, 42:17. Lindell, 56:26. Kiviranta Sestavy Domácí: Driedger (Bobrovskij) – Weegar, Ekblad (A), Yandle, Strälman, Forsling, Gudas – Verhaeghe, Barkov (C), Duclair – Huberdeau, Wennberg, Hörnqvist (A) – Vatrano, Luostarinen, Connolly – Lomberg, Lammikko, Hinostroza. Hosté: Chudobin (Oettinger) – Lindell, J. Klingberg (A), Oleksiak, Heiskanen, Sekera, Pysyk – Kiviranta, Dickinson, Pavelski – Ja. Benn (C), Faksa, Gurjanov – Cogliano, Gardner, Comeau (A) – Robertson, Dowling, Caamano. Rozhodčí Rehman, Peel – Fournier, Daisy Stadion BB&T Center, Sunrise

Philadelphia - NY Rangers

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:48. E. Gustafsson, 15:31. Gostisbehere, 24:05. J. van Riemsdyk, 34:37. K. Hayes Hosté: 09:32. Kreider, 28:03. Kreider, 43:27. Kreider Sestavy Domácí: Elliott (Hart) – Gostisbehere, Provorov (A), P. Myers, Sanheim, E. Gustafsson, Hägg – Farabee, Couturier (A), J. van Riemsdyk – Patrick, K. Hayes, Giroux (C) – Aube-Kubel, Bunnaman, M. Raffl – Twarynski, Andreoff, Morin. Hosté: Šesťorkin (A. Georgijev) – Fox, R. Lindgren, Br. Smith, J. Johnson, Hájek, Bitetto – Bučněvič, Zibanejad (A), Lafreniere – Blackwell, R. Strome, Kreider (A) – J. Gauthier, B. Howden, Lemieux – Brodzinski, Rooney, Di Giuseppe. Rozhodčí Sutherland, Charron – Baker, Sericolo Stadion Wells Fargo Center, Philadelphia

Toronto - Calgary

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 58:32. W. Nylander, 61:06. W. Nylander Hosté: 56:33. Mangiapane Sestavy Domácí: Hutchinson (Woll) – Rielly, Brodie, Dermott, Holl, Lehtonen, Bogosian – Hyman, Matthews, Marner – Kerfoot, Tavares, W. Nylander – Vesey, Engvall, I. Michejev – Barabanov, Boyd, Spezza. Hosté: Rittich (Zagidulin) – Giordano, R. Andersson, Hanifin, Ch. Tanev, Välimäki, Kylington – M. Tkachuk, E. Lindholm, Mangiapane – J. Gaudreau, Monahan, S. Bennett – Lucic, Backlund, Dubé – Nordström, Gawdin, Leivo. Rozhodčí Meier, Markovic – Brisebois, Murchison Stadion Scotiabank Arena, Toronto

Arizona - Anaheim

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 50:05. Pitlick, 51:49. Chychrun, 56:39. Kessel, . Dvorak Hosté: 19:48. Comtois, 27:58. Mahura, 35:46. Jones Sestavy Domácí: Kuemper (44. Hill) – Ljubuškin, Ekman-Larsson (C), Goligoski, Chychrun, Hjalmarsson (A), Oesterle – Garland, Schmaltz, Keller – Pitlick, Dvorak, Crouse – Kessel, Brassard (A), Caggiula – Hayden, Jo. Larsson, Fischer. Hosté: R. Miller (Gibson) – Hakanpää, Fowler, Shattenkirk, Mahura, Ja. Larsson, B. Hutton – Milano, Getzlaf (C), Jones – Silfverberg (A), Steel, Zegras – Rakell (A), Lundeström, Comtois – D. Grant, Lettieri, Deslauriers. Rozhodčí Hanson, Schrader – Rody, Smith Stadion Gila River Arena, Glendale Návštěva 2319 diváků

Colorado - Minnesota

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:21. Compher, 43:00. Kadri Hosté: 09:44. Zuccarello, 32:31. Parise, 35:11. M. Foligno, 51:56. Hartman, 52:59. Sturm, 57:32. Sturm Sestavy Domácí: Grubauer (Werner) – D. Toews, Makar, Byram, Girard, Graves, Timmins – Landeskog (C), MacKinnon (A), Rantanen (A) – Calvert, Kadri, Donskoi – Burakovsky, Compher, Ničuškin – Jost, Bellemare, O'Connor. Hosté: Kähkönen (Talbot) – Suter (A), Spurgeon (C), Brodin, Dumba, Soucy, Cole – Greenway, J. Eriksson Ek, Fiala – Kaprizov, V. Rask, Zuccarello – Parise (A), Hartman, M. Foligno – Sturm, Bonino, Bjugstad. Rozhodčí Chmielewski, Hebert – Gawryletz, Galloway Stadion Ball Arena, Denver

St. Louis - Los Angeles

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 58:14. Sundqvist Hosté: 30:24. Iafallo, 36:08. Athanasiou Sestavy Domácí: Binnington (Husso) – Krug, Faulk, Scandella, Dunn, Mikkola, Bortuzzo – Blais, R. O'Reilly, Perron – Hoffman, B. Schenn, Kyrou – Sanford, Sundqvist, Poganski – Clifford, J. de La Rose, MacEachern. Hosté: Petersen (Quick) – MacDermid, Doughty, Björnfot, Roy, Määttä, Walker – Iafallo, Kopitar, D. Brown – A. Kempe, Vilardi, J. Carter – Grundström, Lizotte, Moore – Athanasiou, Amadio, Wagner. Rozhodčí Hebert, Rank – Gibbons, Pancich Stadion Enterprise Center, St. Louis