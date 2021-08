US Open jen pro očkované? Hráči nemusí, vakcínu má jen půlka

Zatímco velká většina sportovního světa vzala očkování jako cestu, jak vrátit fungování (i svého) světa do normálu, vysoce individuální disciplína jménem tenis platí za rebela. A tenhle problém se stal o to křiklavějším, když město New York vyhlásilo povinnost pro diváky US Open starší dvanácti let prokázat se alespoň jednou přijatou dávkou vakcíny.

My, kteří si za vstup platíme, musíme být očkovaní a oni, kteří jsou placení, nikoliv? diví se fanoušci nelogičnosti, že jsou coby komparz víc svázaní než herci v hlavních rolích. Jenže pokud by americká tenisová federace USTA hodlala pustit do hry pouze očkované tenisty a tenistky, přišla by asi o polovinu startovního pole.

Přesně takový je odhad proočkovanosti v tenisovém prostředí. Mluvčí ATP v sobotu pro agenturu AP uvedl, že dostala vakcínu zhruba jen polovina hráčů. Stejné číslo uvádí i dámská WTA. Obě organizace unisono tvrdí, že očkování silně doporučují, není však (zatím) povinné jak pro hráče, tak pro členy jejich týmů. Je to velký kontrast, například NBA a NFL tvrdí, že přes 90 procent jejich hráčů je očkovaných, v NHL to dělá 85 procent.

Z US Open se musela kvůli nákaze covidem odhlásit nejvýš postavená domácí hráčka Sofia Keninová, kvůli pozitivnímu trenérovi nebyl vpuštěn do hry i francouzský veterán Gilles Simon. Ten borec, který tvrdil: „Covidu se nebojím, proto se nenechám očkovat.“ Stálo ho to 75 000 dolarů na odměně za nástup do prvního kola, tedy zhruba 1,6 milionu korun.

Tenis se dnes dělí na dva tábory. Jeden očkování propaguje a sám jde příkladem. Patří do něj z těch největších jmen Simona Halepová, Viktoria Azarenková, momentálně zraněný Rafael Nadal či Andy Murray. „Jako hráči, kteří cestují po celém světě, máme odpovědnost brát ohled na ostatní. Jsem rád, že jsem se nechal očkovat a doufám, že si tuhle cestu v příštích měsících vybere co nejvíc dalších,“ prohlásil na předturnajové tiskové konferenci, před níž mu bylo stejně jako ostatním nabídnuto, že může odložit roušku. Jako jediný si ji nechal na tváři. Z českých tenistů a tenistek veřejně promluvila o tom, že se nechala naočkovat, Petra Kvitová.

Největším hlasem odpůrců zůstává světová jednička Novak Djokovič. Ten minulý týden zopakoval, že doufá, že očkování se nestane pro hráče povinné. Odmítl však odpovědět na otázku, zde on si nechal vakcínu dát. Zamítavě na stejný dotaz odpověděl třetí hráč žebříčku Stefanos Tsitsipas. „Dokud to nebude v mém sportu povinné, nepůjdu,“ prohlásil. Stejně smýšlí například i Rus Andrej Rubljov.

Murray věří, že největším hybatelem změny bude měkčí režim pro očkované při turnajích. „Protože tyhle rozdíly by mohly ostatní frustrovat. Co jsem slyšel, tak už při Australian Open budou mít očkovaní velká privilegia,“ říká.

To je zřejmě jediný pádný argument, který může pohnout nízkou proočkovaností v tenisovém světě.