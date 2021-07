Korunovace se odkládá. Montreal vydřel v prodloužení první výhru

Hokejisté Montrealu porazili ve čtvrtém finálovém utkání play off NHL Tampu Bay 3:2 v prodloužení a snížili stav série na 1:3. Vítězství Canadiens zařídil v 64. minutě druhou trefou v duelu Josh Anderson, zvolený první hvězdou večera. V dresu poraženého celku zasáhli do zápasu obránce Jan Rutta a útočník Ondřej Palát, kteří nebodovali.

Před americkou a kanadskou hymnou proběhla minuta ticha za tragicky zesnulého lotyšského brankáře Columbusu Matisse Kivleniekse.

Trenér Montrealu Dominique Ducharme upravil složení útoků a vrátil do něj Evanse, ve třetím obranném páru dostali poprvé ve finálové sérii šanci Kulak s Romanovem.

„Bolts“ začali aktivně a soupeře v úvodní třetině přestříleli, poprvé v sérii se ale ujali vedení Canadiens. Anderson si v 16. minutě najel před branku a zužitkoval Suzukiho přihrávku od zadního hrazení. V závěru první části trefil hostující útočník a nejlepší střelec těchto vyřazovacích bojů Point v přesilovce brankovou konstrukci.

V prostředním dějství domácí gólman Price vyrazil Hedmanovu ránu v početní výhodě na tyč. V 38. minutě floridský celek srovnal. Zadák McDonagh našel zadovkou Goodrowa, který zakončil do odkryté branky.

VIDEO | Podívejte se na sestřih čtvrtého finále

V 49. minutě „Habs“ hostům opět odskočili poté, co se Romanov trefil od modré. Jednadvacetiletý Rus zaznamenal ve třetím utkání v play off premiérový gól a zároveň bod.

Přesně za pět minut srovnal Maroon, kterému před branku předložil puk Joseph. Poté útočník Tampy Bay Kučerov z bezprostřední blízkosti orazítkoval tyčku.

Po faulu kapitána Webera na Paláta se obhájcům Stanleyova poháru na přelomu třetí třetiny a prodloužení naskytla čtyřminutová přesilovka, kterou však nevyužili, a tak z dorážky v 64. minutě udeřil Anderson, jehož neuhlídal Rutta. Pátý zápas je na programu v noci ze středy na čtvrtek od 2:00 SELČ v Tampě.

Rutta s Palátem by se mohli vyrovnat s dvěma prsteny za triumf ve Stanleyově poháru Jaromíru Jágrovi, Robertu Holíkovi, Patriku Eliášovi, Petru Sýkorovi, Dominiku Haškovi a Michalu Rozsívalu. Rekordmany mezi českými šampiony jsou trojnásobní vítězové Jaroslav Pouzar a Jiří Hrdina.

Dvakrát za sebou se podařilo zvítězit dosud jen v letech 1984 a 1985 Pouzarovi s Edmontonem a Jágrovi a Hrdinovi v letech 1991 a 1992 s Pittsburghem.

V širším kádru kanadského mužstva je útočník Michael Frolík, ale v případě triumfu Montrealu by se počítal mezi vítěze jen v případě, že by na rozdíl od dosavadního průběhu vyřazovacích bojů zasáhl do finálové série.

Lightning jsou blízko třetímu Stanley Cupu. První vybojovali v roce 2004, druhý loni v září proti Dallasu. Dvě prvenství po sobě naposledy získal Pittsburgh v letech 2016 a 2017.

Kanadský tým je ve finále poprvé od roku 1993, kdy nejcennější hokejovou trofej získal počtyřiadvacáté v historii. V tomto ohledu je suverénně nejlepší.