Karlos Vémola o rozchodu: Zabije mě to. Lela se může s dětmi vrátit

Že se o něm píše mnohem víc než o jiných zápasnících, na to si Karlos Vémola už zvykl. Pozornost má navíc rád. Smršť, kterou ale zažívá v posledních hodinách, si rozhodně neužívá, i když k ní hodně přispěl. Na sociální sítě umístil a následně stáhnul video, na kterém tvrdí, že jej partnerka Lela Ceterová podváděla s kamarádem. Ostře sledovaný pár je tak opět od sebe. Navzdory tomu, že Lela aféru popírá a manželka údajného Lelina milence hrozí žalobou. Přitom před šesti týdny oslavili Karlos a Lela narození druhého společného dítěte, syna Rockyho. „Je tu s dětmi vítaná. Může sem přijet s maminkou, můžou být tady,“ tvrdí nyní bojovník, který zůstal ve Vémolandu sám.

Zněl sklesle a unaveně. Bijec Karlos Vémola totiž nedávno zjistil, že se jeho partnerka Lela Ceterová potají schází s jeho kamarádem, a tak rozjel bouři, která skončila odchodem Lely se dvěma malými dětmi z domu. Asi nikdo teď nedokáže odhadnout, jak sledované rodinné drama dopadne. Sám Terminátor se ale k celé věci vyjádřil pro iSport.cz. Jedná se tak o popis celé situace jeho pohledem.

Je kolem vás zase dost rušno. Píše o vás mnoho webů, celkově jste vzbudil opět velikou pozornost.

„Tuhle pozornost bych nepřál nikomu na světě. Nemyslím si, že existuje člověk, pokud to má v hlavě v pořádku, co by stal o takovou mediální pozornost. Protože se to akorát zvrtne, bude to hnusný mezi rodiči a odnesou to děti. Myslím nálady nás rodičů, jak nás to bude nervovat, stresovat. Je to těžký a už chci, aby to skončilo. Pořád si pamatuju, jak mi nebylo dobře, když tu před časem holky nebyly. A o to hůř, když tady nebude teď Rocky . Je to prostě naprosto zbytečný a přál bych si, aby se to nikdy nestalo.“

Jak k tomu všemu došlo? Můžete trochu přiblížit, co se stalo?

„Jak k tomu došlo… Že jsme měli nějaké problémy, to ano. Ale poslední dobou se Lela začala chovat divně. Začala chodit každý den ven na celé odpoledne na to, že má šestitýdenní dítě. Buď jsem hlídal děti já, nebo uklízečka, kterou platím. Každý den byla prostě pryč a mně to začalo být divný. To prostě není normální, že máma takhle odchází od dítěte na tolik hodin. A pořád nějaké výmluvy. Doktor a podobně. A doma se začaly objevovat drahé věci, na které momentálně nemůžu mít, když nezápasím. Ona říká, že si vydělává na Instagramu a tak dále. Já vím, jak Instagram funguje, ale říkal jsem si, že je přece na mateřské a každá koruna teď dobrá. Takhle drahé věci se tu teď nemůžou objevovat. Tak mi to prostě bylo divný.“

Jak jste reagoval?

„Nejsem žárlivej, ale když jela na pracovní schůzku, vyjel jsem za ní. A tam jsem viděl, že se setkala s mým kamarádem. Z čehož jsem byl úplně hotovej. Takže jsem pak později kamaráda konfrontoval a zjistil jsem, že to trvá dýl. Oni tvrdí, že spolu jako nic nemají. Tomu já věřit můžu, nemusím, možná chci… Je přece jenom po porodu a tak. Nicméně on se jí snažil sehnat bydlení, aby se ode mě mohla odstěhovat. Ptal jsem se ho, proč tohle dělá, když je můj kamarád. On mi odpověděl, že se bál, že ode mě Lela odejde do Bratislavy. ‚Snažil jsem se ti pomoct, tak jsem jí chtěl sehnat bydlení v Praze, abys ji měl blízko s dětmi. Snažil jsem se ti pomoc,‘ tvrdil. Takovýhle kecy. Řekl jsem mu proto, jestli ji k tomu musel kupovat drahé prsteny, věci a šperky? ‚Já jsem chtěl, aby byla šťastná, vyklidněná.‘ Nevím, jestli jsem úplnej idiot a mám tohle věřit svému kamarádovi, že se tajně shází s mou ženou, aby mi neutekla do Bratislavy… Že prý říkala, že se mnou není šťastná. To, že jsme problémy měli, to je jasný, každý se občas hádá. Já to bral tak, že se jí po porodu plaší hormony.“

Takže jste si tím vším jistý, že vás partnerka podváděla?

„No, já je nenačapal in flagranti. Ale i pokud by se nic nedělo, tak jsem ve velkém nekomfortu se situací, kdy můj kamarád, sponzor, tajně chodí s mojí ženou na večeře. Opakovaně. Shání ji bydlení, aniž bych o tom věděl, aby se ode mě mohla odstěhovat. A financuje jí to. Našel jsem prsteny, které ona nepopírá, že má od něj. A já neznám cizího chlapa, který by jen tak dával cizí partnerce stotisícové dary. Já tohle neznám. A není to jediný, objevily se nové kabelky, šperky… Je toho víc. On mi přiznal jeden prsten.“

A vy jste tedy s oběma naráz řešil, že o tom víte?

„Když jsem je viděl spolu v kavárně, tak jsem to na místě neřešil, abych nedělal scény na veřejnosti. Odjel jsem, počkal jsem na ni doma, kde byla ještě uklízečka, a ptal jsem se, kde byla. A ona mi řekla, že u doktora. Pak jsem jel za ním a on mi řekl, že byl na pracovní schůzce. Řekl jsem mu, že vím, že byl s Lelou a on to pak přiznal.“

Na sociálních sítích ale Lela prý píše, že jste ji měl i fyzicky napadnout.

„Já jsem ji nenapadl. Věděl jsem to celý den a byl jsem zticha. Pak ale včera začaly na webech vyskakovat zprávy, že Vémola je nevěrnej a podobně. Nejlepší obrana je prostě útok. Lela se prostě bála, že to budu řešit a začala rozjíždět story, že jsem nevěrnej já. Proto jsem to zveřejnil, protože to chtěli otočit proti mně. Dal jsem facku jen jemu, za to, co udělal. A oni začali útočit na mě.“

Takže Lele jste skutečně nijak fyzicky neublížil?

„Když jsem se s ní o tom bavil, byla u toho i uklízečka. Nic jsem Lele neudělal. Jsem s ní pět let, nikdy jsem se jí ani nedotkl. A vůbec nevím, proč něco takového šíří. Má vztek. Celá její rodina má teď vztek. Její máma mi volá, že jsem z ní udělal ku*vu. Ať to video stáhnu, že jsem si to vymyslel. Útočí na mě, jak můžou… Ona tvrdí, že s ním nespala. Dobře, mně je to jedno, jen říkám, že je špatně, že za mými zády chodí s mým kamarádem po večeřích. Ona má šestitýdenní dítě, a každý den v týdnu je několik hodin pryč.“

Je podle vás možný ještě nějaký návrat vaší partnerky domů?

„Nemyslím si to. Zašlo to daleko. Já nevím, kam ona teď půjde, když on jí to nebude financovat. Ať Lela klidně zůstane tady v domě. Já bych byl rád, kdyby tady s dětmi zůstala. Nemusím si jí ani všímat, dům je dost velký. Nevyhazuju ji. Nechci, aby odešla. Ta situace je strašná. Ona je bez věcí někde pryč. Cítí se ublížená, nadává, že jsem to zveřejnil. Já jsem byl ale taky zoufalej, nešťastnej, že se tahá s mým kámošem. Ona tomu teda říká pracovní schůzky. Prý, ze mě má strach, že jsem na něj řval. Jasně, že jsem na něj řval. A… Já nevím, jak tohle řešit. Máme malé děti, nechci, aby se s nimi někde tahala v téhle zimě. Když spolu dva nemůžou být, tak nemůžou. Ale jak to vyřešit…“

Ale že by vaše partnerka nesměla zpět domů, to ne?

„To rozhodně ne. Je tu s dětmi vítaná. Může sem přijet s maminkou, můžou být tady.“

Každopádně vás to určitě nějakým způsobem ovlivní i jako zápasníka. Máte dlouhodobé zdravotní problémy, a tohle tomu asi nepomůže. Jak jste na tom s ramenem? Měl jste jít na magnetickou rezonanci, a dozvědět se tak, kdy se budete moct vrátit do klece.

„Měl jsem jít na rezonanci, ale asi to teď nedám.“

Kdy jste měl jít?

„Dneska nebo zítra. Ani jsem to nevyřizoval. Měl jsem jít, ale jak se tohle dělo, tak to šlo úplně mimo. Takže to bude mít vliv na mou přípravu, na moje všechno.“

A jak se, co se týká ruky, aktuálně cítíte?

„Ruka je asi celkem ok, ale mrzí mě, že mě tohle zase zabije. Půjdu zase o deset schodů dolů.“

Jak to myslíte?

„Celkově mě to shodí, nebudu mít teď náladu trénovat, rehabilitovat… Nic. Myšlenky budou úplně jinde.“