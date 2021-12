Prokletý turnaj Oktagonu? Velké změny a stopka kvůli tetování

Ve čtvrtek večer se v brněnské Zoner Bobyhall uskuteční turnaj Oktagon 30. Původně měla být místem konání největší česká sportovní hala O2 arena v Praze, to ale změnila opatření proti šíření covidu-19.

Několikrát se také změnili aktéři hlavního duelu. Kvůli trvajícím komplikacím s operovanou rukou nemohl do titulové bitvy nastoupit Karlos Vémola. Soupeřem pro Samuela „Piráta“ Krištofiče se tak stal další skvělý bojovník Patrik Kincl. Když se ale ukázalo, že by se tento duel nemohl odehrát před tisícovkami diváků, byl odložen na 26. únor 2022.

Velikým finále čtvrtečního turnaje tak bude historicky první titulová bitva žen mezi neporaženou Terezou Bledou a Mabelly Limou. Brazilská válečnice zaujímá 75. příčku v žebříčku světové muší váhy a je šampionkou organizace LFC (Lingerie Fighting Championship).

Peňáz znovu v akci

Na očekávaném galavečeru se znovu představí i populární ranař Matěj „Money“ Peňáz, který v MMA bojoval zatím jen čtyřikrát, díky bohatým zkušenostem z ringových disciplín si ale připsal hned čtyři vítězství knockoutem v prvním kole. Pětadvacetiletý Čech však musel pouhé dva týdny před turnajem kompletně změnit taktiku. Kvůli zranění slovenského bojovníka Vlastislava Čepa se nakonec postaví nejzkušenějšímu borci, kterému kdy čelil. Bývalému šampionovi organizace BAMMA Cheicku Konemu. „Mou prací je pomáhat lidem usnout do patnácti minut,“ varuje rival z Pobřeží slonoviny.

S ohledem na veliké množství změn v MMA zápasech, které byly postupně v plánu, se promotéři galavečera rozhodli pro unikátní řešení situace. Povolali totiž „do zbraně“ i zápasníky postojových disciplín. Na brněnské akci tak dojde i k několika duelům podle pravidel Oktagon Undergroundu.

Rázná reakce

Změny na poslední chvíli ale způsobily i značné nepříjemnosti. Fanoušci začali hned po vážení zápasníků na sociálních sítích upozorňovat na velmi kontroverzní tetování jednoho z thajboxerů. Je jím šestadvacetiletý Radek Roušal z Muay Thai Brno. Ten má totiž na hrudi vytetovanou lebku s čepicí SS důstojníka a na vnitřní straně pravé paže dokonce podobiznu Adolfa Hitlera.

Deník Sport tak kontaktoval promotéra Ondřeje Novotného, který situaci rázně vyřešil.

„Byl jsem upozorněn na fotografie, které byly na vážení na předešlých turnajích, a když jsem pak na fotkách z našeho vážení viděl, co má Roušal za tetování, tak to určitě nejde,“ řekl český šéf organizace. „Absolutně se to neztotožňuje s tím, co vyznáváme. Něco takového osobně úplně nenávidím. Rozumím, že každý máme nějakou minulost, můžeme se polepšit a každý si zaslouží druhou šanci. Ale až v momentě, kdy je to skutečně minulost. Radka stahujeme ze zápasu a absolutně se distancujeme od něčeho podobného. Dokud to nebude tvrdě smazané, tak u nás nemůže startovat.“

Kauzy si všiml i populární český bijec Karlos Vémola. „Jestli to byl nějaký rozmar z mladších let, tak si to měl dávno nechat přetetovat. A upřímně, pro takové projevy v dnešní době v bojových sportech není prostor,“ říká první Čech v UFC. „Doufal jsem, že to jsou osmdesátý, devadesátý léta, ke kterým se už nikdo nebude vracet. Kdyby Oktagon nechal někoho takového nastoupit, tak by to byla veliká chyba. Vím, že v UFC kvůli podobným projevům nenechali nastoupit několik fighterů.“

V rámci Underground pravidel nastoupí na Oktagonu 30 do boje překvapivě i dva bojovníci (Michal Plesník a Denis Farkaš), kteří boxovali na pondělním galavečeru Fight Night Challenge. Podle organizátorů prošli důkladnou lékařskou kontrolou a s účastí na akci souhlasí jejich týmy.

