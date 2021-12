Pán lvů, žraloků, mývalů i koziček. Pojďte s námi do Vémolovy zoo!

Sám doma… Tak to rozhodně Karlosu Vémolovi nehrozí. Kvůli nákaze koronavirem nemůže v současnosti navštěvovat v porodnici partnerku Lelu Ceterovou se synem Rockym, ale také nesmí nikdo do Vémolandu, kde je bijec v karanténě. Český Terminátor se tak doma stará úplně sám o dvouletou dcerku Lili a fůru zvířat. „Jsem zavřený čtrnáct dní doma,“ říká ke stávající situaci bojovník. „A co se týká starání se o dceru a zvířata? Levou zadní, dělám to celý život,“ usmívá se. Možná ani netušíte, kolik „domácích miláčků“ vlastní. Výčet je skutečně obsáhlý: lev, pes, pštros, žraloci, krokodýli a mnoho dalších... Projděte si, jaké všechny obyvatele Vémolova „domácí zoo“ hostí.

Když propukla krize kolem koronaviru, vyrazil Karlos Vémola do zoologických zahrad a cirkusů. „Kupoval jsem lvům žrádlo. Já ty zvířata miluju,“ přiznal. Mít lva doma, to byl jeho sen. „Nečekal jsem, že se splní tak brzy,“ žasl. Kontaktovala ho totiž Terezie Holovská, podnikatelka a politička, která se věnuje úskalím soukromých chovů šelem. Lvici Elsu a její sestru nalezla odložené v krabici u obce Zídkovská. „Vypadaly úplně polomrtvý,“ přiznala. Vzpomněla si, jak moc má Vémola silný vztah ke lvům, a nabídla mu, zda by se o jedno z mláďat nepostaral. Souhlasil. Z malého kotěte je už pořádná šelma, kterou musí Terminátor pravidelně krmit.

Vémola ale nemá doma jen jedno akvárium. V dalších má například i dravé ryby z českých rybníků nebo Amazonie. „Mám tu nejnáročnější akvaristiku. Namíchanou Amazonii s českou vodou. Ať už sumci, kapři a tak dále. Myslím, že je to možná světový unikát, ale u mě to prostě funguje. Nějak si na to ty ryby zvykly. Mám akvárek několik, čtyři nebo pět,“ vysvětluje bojovník, který vlastní krom rejnoků, vodních želv i třeba i obří arapaimy.

Do Vémolandu už se další zvířata nevejdou. Toho je si vědom i sám bojovník. Proto si chce do budoucna pořídit rozsáhlý pozemek, kde by vybudoval soukromou zoologickou zahradu. „Nedávno jsem mluvil o slonovi smrtelně vážně. Budu pracovat tak dlouho, až bude Bimbo. A velbloud Kamil, kůň Hatátitlá a oslík,“ říká odhodlaně Vémola. „Je to nemoc. Cokoliv dělám, chci víc a víc. Začal jsem s malým akvárkem, pak větším, najednou žraloci. Pak malý kajman, pak velcí krokodýli. Něco mě prostě tak strašně těší, že si to nedokážu odepřít. Mám to tak i s prachama. Mám spotřebu jako tryskáč, co vydělám, to utratím. A záměrně nešetřím, abych musel jít a něco dělat.“