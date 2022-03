Oktagon Prime 5: kontroverzní momenty i ohlášení nástupu Vémoly v Německu

Turnaj napěchovaný emocemi. O akci Oktagon Prime 5 v Šamoríně to rozhodně platí. Diváci mohli sledovat několik ostrých bitek, ale byli svědky i pár kontroverzních momentů. Jako například zbytečné údery do ležícího soupeře, nebo vítězství, které sklidilo bučení. Největší tuzemská MMA organizace navíc odhalila hned několik velkolepých novinek, jako například první galavečer v Německu, na kterém se představí i Karlos Vémola.

Hned v úvodním střetu došlo na krev, když Carlos Graca ve třetím kole zasazoval slovenskému rivalovi z vítězné pozice na zemi ostré lokty do tváře. Plesník ale tvrdý tlak ustál, i přesto, že měl otevřenou jizvu na nose. Souboj tak skončil na body jasnou výhrou Portugalce.

Populární slovenský zápasník Robert Pukač překvapivě vzdal duel s německým ranařem Christianem Jungwirthem už před začátkem třetího kola, i když ho tým podporoval, ať bojuje dál. Promotér a moderátor Ondřej Novotný se ho proto ptal, co se vlastně stalo. „Ondro, od rána jsem se probudil nějaký… Nevím, nevěděl jsem ani… Musím něco změnit v tréninku,“ vysvětloval Pukač. „Celkově mám takové těžší období… Nevím, nějak jsem odešel, od rána jsem se necítil ve své kůži. Nedokážu to ani pořádně popsat. Moc se omlouvám lidem i celému svému týmu. Nechtěl jsem pokračovat, nedokážu to popsat. Neměl jsem ani motivaci… Omlouvám se.“ Za své pokání sklidil Pukač od publika potlesk.

Jasné ale zároveň kontroverzní vítězství předvedl i skvělý brazilský bijec Kaik Brito. Ten totiž poslal k zemi českého válečníka Andreje Kalašníka trefou z ústupu. Pak jej začal zavalovat dalšími údery. Rozhodčí mezi bojovníky ihned skočil, ale Brazilec zasadil ještě dva údery do hlavy Kalašníka, když už bylo jasné, že souboj skončil.

„Chtěl bych poděkovat Bohu a trenérovi za to, co se mi dnes podařilo. Během přípravy na tento zápas jsme si prošli peklem. Chtěl bych poděkovat své rodině v Brazílii a všem, co mě podporují,“ řekl Brito po výhře.

A hlavní duel večera mezi srbským válečníkem Bojanem Veličkovićem a Maďarem Mátém Kertészem byl napínavý do poslední vteřiny. Když se Kertészovi ke konci třetího kola podařilo nasadit soupeři škrcení, byť neúspěšné, komentátoři turnaje byli přesvědčeni o jeho výhře. Stejně tak i mnoho diváků v zaplněné hale. O to větším překvapením byla bodová výhra Veličkoviće (29:28). Z tribun se pak ozývalo hlasité bučení. Finále galavečera se tak proměnilo v nejkontroverznější moment celé akce. I sám vítěz byl výsledkem překvapený. „Dominoval ve třetím kole, čekal jsem, že mu to dají,“ přiznal Srb.

Během turnaje bylo představeno hned několik novinek. Došlo například na představení dalších aktérů velkolepého galavečera Oktagon Underground, jenž bude uzavírat bitva Karlos Vémola vs. Marpo. V dalších ringových zápasech v O2 areně se 21. května představí například Miloš Petrášek proti Samuelu Krištofičovi nebo Václav Mikulášek proti Michalu Kotalíkovi.

Diváci Oktagonu Prime 5 se navíc dozvěděli, že největší česká MMA organizace poprvé zamíří se svou akcí za hranice. Bude to konkrétně 4. června ve Frankfurtu. Turnaj Oktagon 33 nabídne například finále Oktagon Challenge, tedy německé verze reality show Výzva. Do boje ve Frankfurtu nastoupí ale i tuzemské hvězdy, jako dvojnásobný šampion Oktagonu Ivan Buchinger nebo Vémola. Právě český Terminátor následně na sociálních sítích přidal příspěvek, v němž uvedl, že má v hledáčku Rafaela Xaviera, brazilského bojovníka, který žije a trénuje v Německu. Xavier zápasil i na Oktagonu Prime, kde na body porazil Poláka Marcina Lazarze.

Oktagon Prime 5

HLAVNÁ KARTA

Velterová váha (do 77 kg)

Bojan Veličković (Srb.) vs. Máté Kertész (Maďar.) – vítěz: Veličković, na body

Dohodnutá váha (do 74 kg)

Karol Ryšavý (Sloven.) vs. Ebrahim Hosseinpour (Írán) – vítěz: Ryšavý, TKO ve 3. kole

Polotěžká váha (do 93 kg)

Rafael Xavier (Brazil.) vs. Marcin Lazarz (Pol.) – vítěz Xavier, na body

Velterová váha (do 77 kg)

Kaik Brito (Brazil.) vs. Andrej Kalašnik – vítěz: Brito, TKO v 1. kole

Lehká váha (do 70 kg)

Arda Adas (Něm.) vs. Matouš Kohout – vítěz: Kohout, TKO ve 2. kole

Pérová váha (do 66 kg)

David Moon (Kan.) vs. Mate Sanikidze (Gruzie) – vítěz: Sanikidze, na body

Předzápasy

Velterová váha (do 77kg)

Robert Pukač (Sloven.) vs. Christian Jungwirth (Něm.) – vítěz: Jungwirth, TKO ve 2. kole

Pérová váha (do 66kg)

Jakub Tichota vs. Janne Elonen-Kulmala (Fin.) – vítěz: TICHOTA, na body

Polotěžká váha (do 93kg)

Daniel Toledo (Španěl.) vs. Panagiotis Stroumpoulis (Řecko) – vítěz: Toledo, na body

Pérová váha (do 66kg)

Roman Paulus (Sloven.) vs. Karol Kutyla (Pol.) – vítěz: Paulus, na body

Střední váha (do 84kg)

Michal Plesník (Sloven.) vs. Carlos Graca (Portugal) – vítěz: Graca, na body