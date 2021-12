KARLOS SHOW: Princové i zavražděný hrdina, Čenský mluvil o Menšíkovi

V lidech ještě doznívají Vánoce a tak se aktuální Karlos show zaměřila právě na toto období. A máloco je s vánočním časem spjaté tak, jako pohádky. Karlos Vémola si tak do svého pořadu pozval jednoho z nejslavnějších princů z televizních obrazovek Jana Čenského. A kdo byl přizván jako sportovec? „Říkal jsem si, co správný princ musí umět... Jezdit na koni, střílet, šermovat a tak dále. A ve všech těchto disciplínách máme olympijského vítěze,“ řekl na úvod bojovník, než přizval bývalého reprezentanta v moderním pětiboji Davida Svobodu.

Sportovní hrdina nejprve krátce promluvil o historii a možné budoucnosti pětiboje. Brzy ale došlo právě na jeho úspěšný boj o olympijskou medaili ve Velké Británii v roce 2012.

„Přijel jsi tam v gumákách a odjel se zlatou medailí,“ poznamenal v žertu Karlos Vémola, aby připomněl, že se tehdy česká výprava proslavila i svým outfitem, když do země častých dešťů přijela v holinkách.

„Jo, v podstatě jo,“ usmíval se David Svoboda. „A je pravda, že londýnské hry patří k těm nejkrásnějším za celou historii. Když už se mi to povedlo, tak ještě v Londýně, kde to bylo po všech stránkách super. A mně to na nějakou dobu převrátilo život vzhůru nohama.“

Právě Svoboda je jedním ze sportovců, kteří měli možnost si zahrát v chystaném velkofilmu Žižka, který přibližuje život slavného vojevůdce.

„Strašně se mi to líbilo. Byl jsem vlastně ve scéně s Michaelem Cainem, což je prostě bomba,“ pochvaloval si zlatý olympionik.

„Navíc jsi ho zavraždil...“ poznamenal Vémola.

„Ne, on zavraždil mě,“ opravil jej Svoboda.

„Aha, tak to to mám popletený. Říkal jsem si, že když jsi olympijský vítěz i díky šermování, tak tě přece nemůže zavraždit,“ usmíval se moderátor a bojovník v jedné osobě.

„A to je docela vtipný, protože jsem přišel na casting, tam mi dali do ruky nějakou tyč a řekli, ukaž, jak šermuješ nebo jak někoho probodneš,“ vyprávěl sportovec. „Tak jsem to nějak předvedl. Říkali, že nic moc. A ať udělám, jak umírám. A to se jím líbilo,“ dodal s humorem.

„A co ty a pohádky? Máš nějakého oblíbeného prince?“ zajímal se Terminátor.

„No jasně, ten za chvilku přijde,“ předpověděl Svoboda příchod skvělého herce Jana Čenského.

Ten hned povyprávěl, jaké to je, být tolik spojován s rolemi princů.

„Velmi často se mi stává, že jde maminka s dcerkou a povídá ‚Je podívej, Aničko, to je ten princ, jak jsme se na něj koukaly.‘ A holčička vidí šedivýho pána, ještě navíc zarostlýho. Vypadám jak Rosák,“ bavil Čenský.

Vémola probral s oblíbeným hercem hned několik témat. Jedním z nich byla i legenda televizní zábavy – Vladimír Menšík.

„On miloval, když se lidi bavili. A já ho zažil už v době, kdy mu nebylo úplně nejlépe. Ale bylo znát, že dokud mohl, tak prostě všechny bavil,“ zavzpomínal druhý host na slavného kolegu, kterého dlouhou dobu trápilo silné astma. „Dokonce jsem mu píchal párkrát sám injekci do ruky, protože se mu špatně dýchalo. Šli jsme stranou, když nemohla přijet sestřička, tak jsem mu pomáhal i já. Pak zase nahodil a jel na plné pecky.“

KARLOS SHOW: Rytmus v roli promotéra odvety Végh vs. Vémola