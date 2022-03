Ester Ledecká měla povedený víkend: Prémie 1,5 milionu!

Má za sebou nejlepší pracovní víkend v kariéře. Ester Ledecká (26) z kanceláře na svahu Mont Lachaux v Crans-Montaně veze 1. a 2. místo, dva gigantické kravské zvonce a prémii přes 1,5 milionu korun.

Ve své kariéře toho dokázala spoustu. Ale dostat se na stupně vítězů ve dvou lyžařských závodech po sobě, to se české zimní královně podařilo až včera. „Myslím, že jsem se docela rozjezdila,“ smála se, když hledala příčinu úspěchu.

A mohlo být ještě líp. Po sobotním vítězství ve sjezdu ztratila včera na stejné trati z druhé příčky jen 11 setin na domácí vítězku Prisku Nuferovou. „Je to kousíček, dokonce Thomas (trenér Bank) říkal, že je to dva a půl metru, což je fakt kousek. Ale to tak prostě v lyžování je,“ povídala Ledecká.

Úspěšný víkend ji vystřelil ve sjezdu z desátého na čtvrté místo v hodnocení disciplíny. Na finále svěťáku v Courchevelu tak bude moct zabojovat o bronzovou příčku, na které je o pouhých osm bodů před ní Rakušanka Siebenhoferová.

„Upřímně, já to moc nesleduji. Uvidíme, jak to tam bude vypadat. Je to nový kopec, který jsem ještě nejela. Ale teď máme před sebou ještě Lenzerheide,“ zmínila Ester, že před vyvrcholením sezony ji čeká ještě jedno super-G ve Švýcarsku.