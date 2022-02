Druhé zlato uniklo o 2,5 metru, ale Ledecká jásá: Už jsem se spravila

Poprvé v kariéře se vám na lyžích v SP podařilo získat pódiové umístění ve dvou závodech po sobě. To dosud dokázala z Češek jen slalomářka Šárka Strachová.

„Já nad tím takhle nepřemýšlím. Samozřejmě je to skvělé, ale já jedu závod za závodem a vždycky vidím jen ten jeden před sebou. A i teď jsem to tak na startu měla. Sice je fajn, že jsem v sobotu vyhrála, ale teď je nový den a musím zase makat. Takže mám z toho radost a hlavně z celého víkendu, byla to zábava. Musím poděkovat celému týmu, který odvedl fantastickou práci.“

Co stojí za tím, že právě teď v Crans Montaně prožíváte nejlepší víkend lyžařské kariéry?

„Nevím, myslím, že jsem se docela rozjezdila. Ale upřímně, je to zvláštní. Protože jsem před těmi závody měla zase dva nejhorší tréninky v kariéře. Ještě jsem se necítila moc dobře. Takže jsem o to radši, že jsem se už tak nějak spravila, vrátila jsem se zpátky a že jsem do toho mohla jít naplno. Ještě jednou moc děkuju panu profesu Kolářovi, Méďovi (fyzioterapeut Michal Lešák) a taky Honzovi Pernicovi, že mě takhle rychle zvládli dát do kupy a že jsem tady mohla závodit a zajet takhle skvělý víkend.“

Už nyní je to v SP výsledkově vaše nejlepší sezona v kariéře. Vnímáte to tak i vy?

„Nehodnotím sezonu, dokud není ukončená, a ještě mám před sebou spoustu závodů. Jsem ráda za to, jak to zatím jde, ale ještě se musím soustředit na závody, které jsou přede mnou, abych tam odvedla zase dobrý výkon nebo dobrou práci, abychom si to s týmem užili.“

Od druhé výhry za sebou vás dělilo pouhých 11 setin. Vyhrála domácí Priska Nuferová. Je pro vás její výsledek překvapením?

„Je to kousíček, dokonce Thomas (trenér Bank) říkal, že je to dva a půl metru, což je fakt kousek. Ale to tak prostě v lyžování je. Výsledek Prisky mě vůbec nepřekvapuje. Už v sobotu zajela skvělý čas a když jsem tam já seděla na lídr židli a přišla za mnou Mowinckelová, chvíli jsme povídaly a zrovna jela Priska. Mowinckelová, protože ji dobře zná, říkala: Hele ona má tady vždycky nejlepší výsledky, vždycky tady zajede fakt skvělé jízdy, hrozně jí to tady sedí. Já na to, že trať se zpomaluje, je to měkčí, tak třeba nebude tak rychlá. A pak zajela v sobotu 4. místo s vysokým číslem, což je úžasné. V neděli si to zasloužila, jela úžasnou jízdu. Měla dvojku, takže trať byla dobrá. Navíc teď se jelo o trochu dřív, takže myslím, že byla stejná pro všechny a byla to hlavně od ní velmi dobrá jízda a určitě si to zasloužila.“

Vypadalo to, že menší chyba v třetině trati vás nakopla a od té chvíle jste jela téměř ideálně. Jak závod sama hodnotíte?

„No, trošku moc jsem to tam narovnala, pak mě to tam vyneslo a měla jsem co dělat, abych se vešla a vrátila zpátky do lajny, kterou jsem potřebovala. Ale myslím, že zbytek trati jsem projela dobře, takže jsem ztrátu, kterou jsem tam nabrala, zase stáhla. Takže myslím, že zbytek byl dobrý. Ale musím to ještě přesně zanalyzovat s klukama, co se tam stalo. Nicméně mám radost, že jsem, sice o fous, ale zlepšila svůj čas ze soboty, takže jsem vlastně zajela nejrychlejší svoji jízdu tady. A i když byla trat v neděli celkově rychlejší, tak to bylo zase trošku jiné, zase trošku rozbitější. Takže jsem ráda za to, jak jsem tady zajela a že jsem byla takhle konzistentní tyhle dva dny.“

Jak jste prožívala pád Cornellie Hütterové?

„Viděla jsem to z cíle a vůbec to teda nevypadalo hezky. Naštěstí se nic vážného nestalo, viděla jsem ji odcházet, ještě jsem jí ptala, jak se cítí, a říkala, že akorát se jí trošku motá hlava nebo že má zvláštní pocit, takže se asi trošku praštila do hlavy. Byla malinko odřená v obličeji. Ale pád nebyl vůbec hezký, on teda žádný není hezký, ale rozhodně nás to v cíli dost vyděsilo. Do té doby jela fantastickou jízdu, takže mě mrzí, že nedojela do cíle. Nebo teda ona i tak nějak dojela do cíle, ale že nezvládla poslední skok líp. Není tam moc času na reakci, je to tam rychlé, brány tady na tom prudkém přichází hodně rychle a ona se snažila zatočit na poslední chvíli. Trošku se jí tam podle mě kousla hrana zrovna v tom nejhorším místě na hraně skoku, takže ji to obrátilo a spadla přímo na hlavu. Doufám, že bude v pohodě a hlavně jí přeju, aby se co nejdřív vrátila v plné síle.“

Díky tomuto víkendu jste rázem průběžně pátá v hodnocení disciplíny se ztrátou pouhých 14 bodů na třetí místo. Je pro vás třetí příčka lákadlem směrem k poslednímu sjezdu v Courchevelu?

„Upřímně, já průběžné hodnocení nesleduju. Jediné, kdy se mi to vždycky připomeneme, je když potom losujeme, takže vím, kolikátá si budu vybírat číslo. Což je samozřejmě výhoda, jsem ráda, že jsem se zase posunula a uvidíme, jak to bude vypadat v Courchevelu. Je to nový kopec, který jsem nikdy nejela, ale hrozně se tam těším, protože to jsou francouzské hory a ty já mám ráda. Takže jsem moc zvědavá a doufám, že se na to s týmem dobře připravíme. Ale teď máme hlavně před sebou Lenzerheide, takže na to se budeme primárně soustředit.“