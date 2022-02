Zaváhání Ester asi stálo prvenství. Ale zvládla to bravurně, chválí Křížová

Ester Ledecké se povedlo 1. a 2. místo během jednoho víkendu, od 15. ledna se v SP umisťuje stále v top 10, výborně jezdila i na olympijských hrách. Co to říká o její výkonnosti?

„Znamená to, že vyrovnala i tréninkové manko z léta. Už toho má na lyžích naježděného zase víc, kdežto na začátku sezony měla oproti ostatním holkám trochu skluz, protože se věnovala i snowboardu. A také to znamená to, že je čím dál víc vyježděná. Je tam vidět vyrovnanost výkonů.“

V nedělním závodu měla Ledecká ještě rychlejší čas než v sobotu, tentokrát z toho bylo druhé místo. Jak byste zhodnotila její nedělní výkon?

„Byla to velmi povedená jízda. Čas byl rychlejší z toho důvodu, že trať se oproti sobotě zrychlovala. Měla tam v jedné části lehké zaváhání, ale to bylo dané tím, že potřebovala korigovat stopu. Ale potom jí další důležitá brána před rovinkou vyšla skvěle. Zapracovala tam s kompresí a vybudovala větší rychlost. Možná toto lehké zaváhání ji mohlo stát prvenství, ale na druhou stranu si s tím poradila bravurně a zbytek trati jela absolutně bezchybně.“

Jakou jízdu předvedla vítězka Priska Nuferová, která byla v sobotu čtvrtá?

„Ukázala sebejistou jízdu bez chyb, jízdu na vítězství. Využila i svého startovního čísla 2, kdy byla trať ještě téměř nedotčená a předvedla přesně to, co tam mělo být.“

Nedělní časy byly mnohem vyrovnanější než v sobotu. Tam se do jedné sekundy vešlo pět závodnic, zatímco v neděli rovnou patnáct. Čím se to dá vysvětlit?

„Mělo na to nejspíš vliv to, že holky jely na této trati už čtvrtou jízdu. Často se nestává, kromě Lake Louise, že by měly o víkendu dva stejné závody na totožné trati. Takže holky měly víc jízd, a proto i výsledky byly natěsno.“

Ester Ledecká jako vítězka sjezdu SP v Crans Montaně • Foto Profimedia.cz

Mohlo hrát roli i to, že se startovalo o půl hodiny dřív než v sobotu?

„To nevím, ale nemyslím si. Spíš to mohlo hrát roli u času, že to bylo v neděli rychlejší.“

Petra Vlhová útočí znovu na Velký křišťálový glóbus, i proto jela o víkendu sjezdy v Crans Montaně. Co říkáte na její výkony ve sjezdu?

„V neděli to byla opravdu dobrá jízda, protože ztráta necelé sekundy je ve sjezdu velký úspěch. A hlavně porazila i zdatné sjezdařky. Takže tato jízda se jí velmi povedla a to, že znovu útočí na Velký křišťálový glóbus poté, co už má jistý ten malý za slalom a zlatou olympijskou medaili z téže disciplíny, to myslím, že je velmi povedená sezona.“

Mikaela Shiffrinová o víkendu sjezdy nejela. Myslíte, že je to dané i tím, že se potřebovala srovnat po neúspěchu na zimních Hrách? Vlhová ji totiž získáním bodů ve sjezdu předstihla v průběžném hodnocení o bod.

„Může to tak být. Možná si taky potřebuje trošku odpočinout a soustředit se na finální závody SP, aby mohla ještě zabojovat o velký glóbus. Tam ještě může rozhodnout jediný závod, kdy jedna dokončí, druhá ne a udělá to velký rozdíl. Opravdu je to strašně natěsno.“

Blížíme se ke konci sezony. Jaké vidíte u Ledecké pokroky oproti minulému ročníku?

„Je vyježděnější, ale to je sezonu od sezony. Je si mnohem jistější a už tam má své stabilní místo. Tratě už zná všechny dobře. Je to zkrátka stále zkušenější závodnice. Čím víc jízd na lyžích máte, tím jste si jistější, a v rychlostních disciplínách se to sčítá.“