Ledecká si říkala, jak jede blbě... Pak trefila plán a zase nesundala brýle

Trvalo to přesně rok, než se Ester Ledecká v závodě lyžařského Světového poháru vrátila na stupně vítězů, po třetím místě ve sjezdu v Cortině ale ukázala, že zvyky nemění. Při ceremoniálu do publika zírala jako jediná z trojice oceněných ve svých klasických lyžařských brýlích přes oči. Účast v něm si vysloužila v dobrodružném větrném závodě. „Bylo to dneska takové rodeo,“ řekla Ledecká.

Vítězná Italka Sofia Goggiaová halekala z plných plic národní hymnu Fratelli d'Italia (Bratři Itálie), Ester Ledecká ale své emoce zase schovala pod lyžařskými brýlemi.

Svět si tohohle jejího zvyku všimnul před čtyřmi lety po zlaté jízdě v super-G na olympiádě v Pchjongčchangu, kde si brýle nesundala ani na oficiální tiskovce. Tentokrát měla navíc na dolní polovině obličeje roušku, takže neukázala ani kousek tváře. Za oponou se ale radost skrývala, na lyžích byla na stupních ostatně přesně po roce!

„Fakt? To ani nevím, že to takhle přesně vyšlo. Já ani nevím, co je za den. Vím, že je sobota, jsou závody. Samozřejmě, na stupních se mi líbí,“ usmívala se Ledecká po závodě.

V něm patřila k těm lyžařkám, které se nejlíp vyrovnaly se zásadní úpravou trati. Kvůli silnému větru ji pořadatelé zkrátili o 550 metrů, sjezd tak přišel o atmosférický sešup mezi skalami Tofana Schuss.

Zásadně se taky změnil jeho charakter a celková délka se zkrátila o třetinu, závodnice byly na svahu jen něco přes minutu. I tak se ale většina z nich na trati dostávala do kritických situací. Nevyhnula se jim ani Ledecká, a už vůbec ne vítězná Goggiaová.

„Ono to bylo celkové dneska takové rodeo. Všichni měli problémy. Bylo to dole hrbolaté, jak se střídalo světlo a stín, tak na ty boule nebylo moc vidět. Holky to dost rozhazovalo,“ vysvětlovala Ledecká. „Viděla jsem, jak jely ostatní, viděla jsem i Sofii, vypadalo to, že tam řeší jednu krizovou situaci za druhou. S tím větrem to bylo nahoru, dolů. Já jsem měla docela kliku, že mi nefoukalo. Byl to sprint, každá malá chyba se počítala a bylo to jenom o tom, kdo to zvládne nejlíp.“

Ledecká změnou trati přišla o úsek, kde se jí v trénincích dařilo. V závodě ale novou situaci zvládla.

„Mně to mrzelo, protože v trénincích jsem měla vždycky dobré mezičasy nahoře a dole jsem zpomalovala. Mrzelo mě, že tu vrchní část tratě, kde jsem se cítila líp, nakonec odstřihli,“ líčila Ledecká. „O to víc jsem se mohla zasoustředit na ten spodek a zlepšit moje chyby z tréninků.“

STR opět přesvědčila, že je schopná rychle analyzovat situaci a reagovat také na připomínky svých lyžařských koučů Tomáše Banka a Franze Gampera, kteří jí na každé sjezdovce pečlivě hledají nejrychlejší cestu.

„Celou dobu jsme si říkala, jak jedu blbě, že dělám spoustu chyb. Ale dole se mi konečně povedlo zajet linii, kterou jsme plánovali s Franzem a Tomasem. Takže mám radost, a doufám, že oni budou mít taky, aspoň z té spodní pasáže,“ řekla Ledecká.

V neděli ji na sjezdovce Olympia delle Tofane čeká super-G (11.45, PP ČT sport a Eurosport), což by měl být její poslední závod před odletem na olympiádu do Pekingu.