Djokovič prodělal záhadnou nemoc: Znepokojující mít na hřišti takový pocit

Co se v poslední době děje s Novakem Djokovičem? Tuto otázku si pravděpodobně položilo více lidí. Světová jednička prohrála na turnaji v Srbsku další zápas. Na pozápasové tiskovce překvapil čtyřiatřicetiletý tenista znepokojivým prohlášením. Nedávno prodělal nemoc.

Djokovič prohrál v Bělehradě proti světové osmičce Andreji Rubljovovi v neděli výsledky 2:6, 7:6 a 0:6. Srb působil chvílemi vyčerpaně, a v posledním setu téměř soupeři nekladl žádný odpor. „Myslím si, že je to kvůli nemoci, která mě postihla před pár týdny,“ sdělil Djokovič novinářům po duelu.

Dvacetinásobný grandslamový vítěz o nemoci moc neřekl, ale koronavirus ihned vyloučil. „Není to COVID a nechci uvádět žádné další podrobnosti. Je to ale něco, co ovlivňuje můj metabolismus. Je znepokojující mít na hřišti takový pocit.“

Potíže přišly už v Monaku

Porážka proti Rubljovovi byla pro Djokoviče letos třetí. Při svém comebacku v Monte Carlu po měsíc a půl dlouhé povinné pauze padl ve druhém kole, kdy mu byl soupeřem Alejandro Davidovič Fokina. „To se mi nikdy nestalo, ani v rané fázi mé kariéry. Nejprve v Monte Carlu a pak tady v Srbsku. Myslím si tedy, že to souvisí s nemocí, kterou jsem prošel. Byla náročná jak fyzicky, tak psychicky,“ řekl Djokovič na závěr o své nemoci.